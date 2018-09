Ist das nun eine Erfolgs- oder Katastrophenmeldung? Von den annähernd 177 000 Unternehmen, die im vergangenen Jahr einer Steuerprüfung unterzogen wurden, kamen nur 15 Prozent ohne Nachforderung davon. Von den übrigen 85 Prozent kassierte der Fiskus insgesamt rund neun Milliarden Mark – gerade soviel, wie eine einprozentige Anhebung der Mehrwertsteuersätze einbrächte. Ein blendendes Ergebnis also für die Steuerprüfer, zugleich aber auch ein schlechtes Zeugnis für die Steuerehrlichkeit der Betriebe.

Alle Fachleute sind sich einig, daß es hier noch viel mehr zu holen gäbe, wenn nur mehr Prüfungsbeamte aktiv werden könnten. Die Finanzminister in Bund und Ländern sollten nicht lange zögern, die Lücke zu füllen. Schließlich dürften in keinem anderen Bereich des öffentlichen Dienstes Personalinvestitionen so rentabel sein wie bei der Steuerfahndung.

Gleichzeitig ist aber davor zu warnen, bei jeder Nachforderung gleich von Steuerkriminalität zu sprechen. Unternehmen gehen (vor allem auf Anraten ihrer Steuerberater) oft bis an die Grenze des Erlaubten. Unklare Gesetze und Verordnungen, Ermessensspielräume oder mangelnder Durchblick durch den Paragraphendschungel lassen sie bisweilen über diese Grenze hinausgeraten. Mehr Steuerklarheit wäre das probate Mittel, dem Mißstand abzuhelfen. Noch ist es nicht zu spät, im Zuge der Steuerreform zumindest einen Anfang zu markieren. In ein paar Wochen geht das große Feilschen um die Steuervergünstigungen los. Vielleicht denken die Koalitionspolitiker daran, daß nicht nur gestrichene Subventionen, sondern auch klare Vorschriften eine Wohltat für die Staatskasse sind. smi