Von Bert Rürup

In seiner Regierungserklärung vom Februar 1983 beklagte Hamburgs Erster Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, der Herausgeber des Buches

Notenbankkredite an den Staat? Nomos Verlags-Anstalt, Baden-Baden 1986; 144 Seiten, 39,– DM,

daß der Staat einer „fatalen finanziellen Scherenbewegung“ ausgesetzt sei: Wachsenden staatlichen Aufgaben, insbesondere beim Umweltschutz und der Strukturpolitik, stünden eine stagnierende, ja sinkende Steuerquote und rückläufige Einnahmen aus den öffentlichen Unternehmen gegenüber. Und da eine Kreditaufnahme „heute“ zwar den haushaltswirtschaftlichen Handlungsspielraum vergrößert, aber durch den daraus resultierenden Schuldendienst die finanzwirtschaftliche Bewegungsfreiheit künftiger Jahre einschränkt, ist eine Erhöhung der Staatsverschuldung letztlich kein Ausweg aus der fiskalischen Enge. Die knappen öffentlichen Mittel, aber auch die hartnäckig andauernde Massenarbeitslosigkeit und die daraus abgeleitete Verpflichtung des Staates zu einer wenn nicht expansiven, so doch auf keinen Fall kontraktiven Haushaltspolitik, sind seit geraumer Zeit die Gründe dafür, daß die Möglichkeit einer – geldmengen- und damit inflationsneutralen – zins- und tilgungsfreien Verschuldung des Staates bei der Notenbank diskutiert wird.

Mit diesem budgetpolitischen deus ex machina hat es folgende Bewandtnis: Gegenwärtig läuft die Versorgung der Wirtschaft mit Zentralbankgeld über das private Geschäftsbankensystem, und zwar in erster Linie über den Ankauf von Wertpapieren durch die Bundesbank im Rahmen der Rediskont- und Offenmarktpolitik, also durch den An- und Verkauf von Wechseln und Wertpapieren. Würde eine hinsichtlich ihrer geld(mengen)politischen Ziele unverändert autonome Notenbank die von ihr als erforderlich angesehene zusätzliche jährliche Geldmenge nicht auf den beschriebenen Wegen über das Geschäftsbankensystem in die Wirtschaft „pumpen“, sondern in Form von zins- und tilgungsfreien Krediten über den Staat, stünden bei einer gleichbleibenden quantitativen Geldversorgung dem Staat – nach Maßgabe der jeweiligen Geldmengenziele der Zentralbank – „kostenlose“ Mittel zur Verfügung, und zwar ohne daß es zu einem zusätzlichen Inflationsimpuls und auch nicht zu einer Beeinträchtigung der Autonomie der Bundesbank oder einer Beeinträchtigung ihrer geldmengenpolitischen Steuerungsmöglichkeiten käme. Diese in der geldpolitischen- und finanzwissenschaftlichen Literatur seit längerem diskutierte Option war Gegenstand eines in dem Buch dokumentierten Symposions.

Da es nicht Aufgabe von Wissenschaftlern ist und sein kann, einer Meinung zu sein, was auch um so weniger zu erwarten ist, je entfernter die paradigmatischen und/oder ordnungstheoretischen Vorstellungen der befragten Experten sind, nimmt es nicht wunder, daß die Frage nach der ökonomischen Rationalität dieses deus ex machina je nach ökonomischer Glaubenswelt ganz unterschiedlich beantwortet wird. Während sich Willi Albers, bis vor wenigen Jahren Professor für Finanzwissenschaft an der Universität Kiel, modifizierend und Wolfgang File, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Trier, dezidiert für eine solche Finanzierungsalternative aussprechen, treten Ex-Wirtschafts- und Finanzminister Karl Schiller, Armin Gutowski, Chef des Hamburger Wirtschaftsforschungsinstituts (HWWA), und sein Institutskollege Hans-Hagen Härtel als scharfsinnig argumentierende Bedenkenträger auf.

Die zum Teil diametralen Unterschiede in den Aussagen sind – entsprechend der jeweiligen angebots- oder nachfragetheoretischen Position – angelegt in unterschiedlichen „Glaubensbekenntnissen“ zum Beispiel hinsichtlich