Von Viola Roggenkamp

Wo hast du Südafrika?“ – „Hab’ ich abgespeichert.“ – „In Ordnung“, der Regisseur nickt dem Bildmischer zu. Es ist 19.46 Uhr. 14 Minuten vor dem Sendebeginn der 3355. Tagesschau. Wir befinden uns in der technischen Kommandozentrale in Hamburg. Ein großer, schalldichter Raum ohne Tageslicht, mit einer riesigen, mehrfach unterteilten Monitorwand und eindrucksvollen Schaltpulten. Der Regisseur hat gegenüber seinem Ton- und Bildingenieur sowie dem Bildmischer ein vergleichsweise bescheidenes Plätzchen mit wenigen Knöpfen, dafür aber den großen Überblick.

„Werner, es kommt noch eine rein. Dafür fallen Neun und Zehn aus.“ Die Rede ist von einer MAZ, einer Magnetischen Aufzeichnung, aus dem Tschad. Der Regisseur meldet es per Mikrophonanlage nach nebenan. Dort sitzt Werner Veigel hinter einer Glaswand und legt gerade eine seiner weißen Haarsträhnen mit Sorgfalt und dem Mittelfinger der linken Hand dahin, wo sie hingehört: von links nach rechts übers Haupt. Dort lag sie bereits. Alles reine Routinesache.

Die Maskenbildnerin kommt mit der großen Puderquaste. Das Telephon klingelt. Werner Veigel am Tagesschau-Schreibtisch sitzend, hinter sich die graublaue Tagesschau-Wand, greift zum Hörer: „Ja, Sir?“ Es ist nicht der Intendant. Es ist bloß der heute zuständige Redakteur, der eine Änderung bekannt gibt, die hier schon bekannt ist. „In Ordnung, Sir“, sagt Veigel strahlend im Ton. Er hat nicht nur die Figur, sondern auch die Stimmlage eines Heldentenors. Haltung und stimmlicher Ausdruck sind jetzt wie von ausgesuchter Höflichkeit. Das gehört zum Repertoire. Wenn man so will, singt er sich gerade ein. Dazu ist auch ein kurzes Telephonat mit einem Redakteur gut genug. Nichts gräßlicher als belegte Stimmbandsegel, wenn es losgeht. Noch geht es nicht los.

Dabei wäre es nicht der Versprecher, der ihn ärgern würde. Sondern? „Die falsche Betonung.“ Wie oft muß er zusammenzucken, wenn er beim Autofahren die Privatsender hört. „Popsendungen moderieren die jungen Leute großartig. Aber die Nachrichten!“ Zum Beispiel? Veigel denkt nach. „Acn, es ist of das Verb am Ende eines Satzes. Das wird immer betont.“ Und das gehört sich unter Umständen nicht. „Da wird eine Platte ‚noch einmal aufgelegt‘. Nein: Es geht doch um ‚noch einmal‘.

Wilhelm Wieben, der kein Heldentenor ist, sondern ein schlanker Bariton, hat es dagegen mit den Präpositionen. „Die Autobahn Hamburg-München in Richtung München“, zitiert er mit schmerzverzogenem Gesicht andere Kollegen, die hier nicht zur Debatte stehen, und ruft dann aus: „Nein! München muß betont werden.“

Sprechen kann jeder? Eben nicht. Wer von den abendlich 30 Millionen TV-Zuhörern ahnt schon etwas von der sprachlichen Aufbereitung der Tagesschau. Es soll sich alles so angenehm, so zuvorkommend, so seriös und so unverbindlich anhören, wie ein Butler arbeitet. „Es darf nichts zu affektiert klingen. Ein Name darf sich nicht so rausheben. Der Satz muß fließen“, erklärt Veigel und läßt dazu die rechte Hand diagonal aufsteigen wie ein Segelflugzeug.