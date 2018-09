Inhalt Seite 1 — Wahlen in Schleswig-Holstein und Bremen: Wechsel in Maßen, Stabilität in Grenzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die CDU, seit 1950 ohne Unterbrechung Regierungspartei in Schleswig-Holstein, seit 1971 mit der absoluten Mehrheit der Mandate, konnte einen Verlust der Regierungsbeteiligung nur knapp abwenden; regieren kann sie aber nur mit der FDP. Mit ihrem bisher besten Ergebnis hielt die SPD die Grünen ein weiteres Mal außen vor. In Schleswig-Holstein muß man bis in die fünfziger Jahre zurückgehen, um ein vergleichbar niedriges Abschneiden der CDU zu finden. Keine der dort im Landtag vertretenen Parteien hat so viele Stimmenanteile verloren wie nun die Christdemokraten. Sie hatten Verluste in allen Wohngebieten; besonders stark verloren hat die CDU im ländlichen Raum, in den bäuerlich geprägten Gegenden, unterdurchschnittlich dagegen im Umland von Hamburg, im „Speckgürtel“ der Hansestadt, wo unter der Wohnbevölkerung besonders häufig Beschäftigte im Dienstleistungssektor zu finden sind.

Die Verluste der CDU weisen zwei unterschiedliche Muster auf: In den bäuerlich ländlichen Regionen von Dithmarschen (– 9,9 Prozentpunkte) und der Geest (– 7,3 Prozentpunkte) verteilten sich die überdurchschnittlichen Verluste vor allem zugunsten der FDP, der SPD, der UWSH und an der Westküste auch zugunsten des SSW. In den um Hamburg liegenden Wohngebieten mit modernen Bevölkerungsstrukturen kam es dagegen praktisch zu einer Umverteilung von der CDU zur FDP; SPD und Grüne profitierten nicht, die Unabhängige Wählergemeinschaft kaum. In den anderen ländlichen Landesteilen konnten die Freien Demokraten die Verluste der CDU nur zu einem Drittel ausgleichen. Hier verlor das bürgerliche Lager, weil die SPD überdurchschnittlich zulegte.

Die Bedingungen für die Grünen in Schleswig-Holstein waren von vornherein nicht einfach, obwohl sie noch bei der Bundestagswahl acht Prozent erreicht hatten. Eine gewisse allgemeine Flaute und ungünstige strukturelle Bedingungen (in Schleswig-Holstein gibt es nur wenige urbane, akademisch geprägte Wohnviertel des Neuen Mittelstands) begrenzten ihre Chancen von Anfang an. Entscheidend war aber, daß die SPD Schleswig-Holsteins für die betreffenden Wählergruppen ein eindeutigeres und progressiveres Profil hat als im Bundesgebiet insgesamt und mit Björn Engholm einen weithin akzeptierten, glaubwürdigen Spitzenkandidaten aufbieten konnte.

Unsere Umfrage unmittelbar vor der Wahl zeigte deutlich, daß die Leistungen der regierenden CDU wesentlich schlechter beurteilt wurden als vier Jahre zuvor. Die Leistungen der Oppositionspartei SPD dagegen erreichten die gleiche Beurteilung wie die der Regierung, was recht ungewöhnlich ist. Die SPD hat darüber hinaus in ihrer Klientel ein deutlich höheres Ansehen als die Bundespartei. Dies wurde mitgeprägt durch den angesehenen Spitzenkandidaten Björn Engholm. Er wurde genauso häufig als Ministerpräsident gewünscht wie der Amtsinhaber und übertrifft diesen sogar im allgemeinen Ansehen. Nur im Saarland konnte 1985 eine derartige Konstellation beobachtet werden, die dort schließlich zur Regierungsablösung führte.

Die wirtschaftliche Situation des Landes ist aus der Sicht der Wähler schlecht, sehr viel schlechter als im Bund insgesamt – auch das ohne Beispiel. Zwar werden einer CDUgeführten Landesregierung bei der Lösung ökonomischer Probleme überwiegend höhere Kompetenzen zugebilligt als einer SPD-geführten Landesregierung, doch konnte die CDU daraus wegen der schlechten Ausgangslage keinen Gewinn ziehen: Sie wird vielmehr zum Teil, vor allem im ländlichen Raum, für die dortigen Probleme verantwortlich gemacht.

Insgesamt kam der Verlust der absoluten Mehrheit nicht unerwartet. Schleswig-Holstein gehört, wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, zu den Ländern, in denen sich absolute Mehrheiten der Union erst einstellten, als die FDP in Bonn gemeinsam mit der SPD regierte. Die Akzeptanz der FDP als Koalitionspartner der CDU durch die bürgerlichen Wähler war die entscheidende Voraussetzung für die Rückkehr der FDP in den Landtag. Ob sich die am Tag vor der Wahl bekannt gewordenen Vorwürfe gegen den Ministerpräsidenten Barschel auf das Ergebnis auswirkten, kann mit letzter Sicherheit nicht gesagt werden. Unsere zwei Tage vor der Wahl abgeschlossene Umfrage hatte bereits Verluste der CDU in dem nun eingetretenen Ausmaß gezeigt.

Das Wahlergebnis im Bundesland Bremen bietet fast nur Überraschungen. Zum einen die erdrutschartigen Verluste der CDU in einem Land, in dem ihre Position schwach war. Ungewöhnlich zum anderen, daß Grüne und FDP zweistellige Ergebnisse erzielten und die SPD trotzdem ihre absolute Mehrheit der Mandate und der Stimmen behielt. Überraschend auch, daß nach dem Erfolg der Deutschen Volksunion-Liste D in Bremerhaven (5,4 Prozent) – für beide Städte gilt die Fünf-Prozent-Hürde getrennt – zum ersten Mal seit den Erfolgen der NPD der Vertreter einer rechtsextremen Partei in die Bürgerschaft einzieht.