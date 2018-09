Nun hat er die Bescherung: Hinrich P., der Landwirt aus Schleswig-Holstein, ist“ untreu geworden. Fast dreißig Jahre lang wählte er in Treue fest immer CDU, die bodenständige Partei, die Partei, für die deutsche Geschichte noch zählt, die Partei mit erhobenem Kopf und Nächstenliebe, die nach dem Krieg auch dafür sorgte, daß die Kriegerdenkmäler wieder geschmückt werden durften. Hinrich P. schämt sich, weil er sie diesmal nicht gewählt hat. Er wollte ihr einen Denkzettel verpassen. Darf es mit Treue soweit kommen, fragt er sich jetzt. Ist Treue nicht genau so ein fest verwurzeltes Gefühl wie das Heimatgefühl; ein Gefühl auf ewig ungeteilt?

Bei der letzten Wahl ging es Hinrich P. auch um seine Existenz. Er nennt sich nicht mehr gelernter Landwirt, sondern einfach Bauer, soll es doch damit so bleiben, wie es war. Eigentlich müßte er sich längst Klein-Bauer nennen, er, Hinrich P., der seit einem Jahr Masthühner, Flugenten, frische Landeier, Schinken und Würste aus Hausschlachtungen zu Leuten in die Städte fährt, die noch was von Qualität verstehen. Zuhause sitzt er dann an dem Tisch, wo sein Urgroßvater schon rechnete und den Dingen auf den Grund ging, und ganz sicher war, daß er immer seinen Mann gestanden hat für den Hof, die Familie und Deutschland. Weihnachten geht Hinrich P. besonders nahe und das Deutschlandlied.

Weil er seiner Partei untreu geworden war, schrie er sich zuerst selber an und forderte mit der Faust auf dem Tisch, daß die Parteiführer in Bonn und München nicht nur noch weiter mit Schlagworten und zündenden Berichtigungen kunkelten, sondern endlich den Mut finden sollten, sich gegenseitig anzuschreien, ja, mit Herz und Verstand, nicht in ihren abgesicherten Machthöhlen Scheinkämpfe aufführten oder aus Wagenfenstern Sturmmeldungen durchgaben. Aufrecht und furchtlos sah er sie vor sich, die Männer seiner Wahl, denn Ehrlichkeit und Charakter wollen auch mal an die frische Luft, zum Beispiel auf Marktplätzen, warum denn nicht?

Wählt Hinrich P. nächstes Mal wieder CDU, ist er bußfertig und schwört, niemals mehr untreu zu werden? Gibt er sich selbst das Ehrenwort? In Treue fest, das ist doch ein Gelübde. Doch Hinrich P. weiß ja längst, daß Untreue spannender ist und jung hält, sich wohl bald genauso lohnt wie Treue, auch aus gesundheitlichen Gründen. Und weil sowieso alles unsicherer wird, pendelt man eben mit und genießt die begehrteste deutsche Freude, die Schadenfreude. Von ganz links und ganz rechts will er nichts wissen, aber das Gedränge in der Mitte, selbst eine neue Partei hätte da zuwenig Auslauf.

„O Gott!“ sagt Hinrich P., wenn von dem dort oben mal die Rede ist, aber das kommt verhältnismäßig selten vor. Mit dem Glauben ist er so sparsam, daß für Notzeiten immer noch ein gewisser Vorrat bleibt.