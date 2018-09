Der Newcomer Merloni will den umkämpften europäischen Markt für Haushaltsgeräte erobern

Von Friedhelm Gröteke

Deutsche Verbandsstrategen hatten so ihre Zweifel. Ungläubig reagierten sie auf die Nachricht, daß der Italiener Vittorio Merloni, Chef der gleichnamigen Firmengruppe, mit seiner Marke Ariston bereits sechs Prozent Anteil am europäischen Markt für "weiße Ware" zusammengebracht hat. Dabei geht es um die großen Helfer im Haushalt: Herde, Kühlschränke, Gefriertruhen, Waschmaschinen und Geschirrspüler.

Merlonis Firma größer als die AEG – das war kaum zu fassen. Aber der Italiener aus dem Apennin brachte im vergangenen Jahr 1,6 Millionen Geräte an den Mann – besser an die europäische Hausfrau. Vittorio – nomen est omen – heftet sich einen Markt nach dem anderen an die Markenflagge, die ein stilisiertes Haus darstellt. Allein zwischen 1983 und 1986 hat er seinen Marktanteil in Italien von 8,1 auf fünfzehn Prozent hochgeschraubt und die Produktion verdoppelt.

Dabei ist der Markt für "weiße Ware" in Europa gesättigt, wer mehr verkaufen will, muß den Konkurrenten die Kunden abjagen. Für den Kampf ums Überleben hat Vittorio Merloni denn auch eine einfache Formel: Nur wer anderen soviel Marktanteil abnimmt, daß er mindestens ein Drittel der Marktmacht desjenigen erreicht, der die Nummer eins in diesem Geschäft ist, hat auf die Dauer Chancen. "Der schwedische Konzern Electrolux kontrolliert 23 Prozent des europäischen Marktes für weiße Haushaltsgeräte und strebt dreißig Prozent an – da müssen wir uns zehn Prozent als Ziel setzen." Ein Ziel, das Ariston Anfang der neunziger Jahre erreichen will und muß, stellt der Italiener fest. Von den sieben großen Gruppen, die jetzt auf Hauen und Stechen gegeneinander angetreten sind, werden nur einige übrigbleiben. "Sicher werden ein Deutscher und ein Italiener dabei sein", schätzt Merloni.

Bekannter als sein Unternehmen

Erst vor siebzehn Jahren hat die Familiengruppe unter seiner Leitung mit der Produktion von großen Haushaltsgeräten begonnen. Bis vor vier, fünf Jahren war Ariston außerhalb des Landes praktisch unbekannt, und auch in Italien galt die Marke vor allem als Inbegriff für Heißwassersgeräte. Eine Produktion, die inzwischen in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert wurde.