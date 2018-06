Staatssekretäre und Manager, das Mädchen am Flugschalter wie der Polizist im Streifenwagen, die Apothekerin und der Operator, der im schlimmsten Fall den Knopf für eine Rakete drückt – sie alle hängen am Netz, sind die Tentakeln’ riesiger Kraken, in deren Nervenzentren Großcomputer stehen, elektronische Verwalter und Entscheidungshelfer, Maschinen, die für uns planen und denken – zumindest im Groben.