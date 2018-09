Nur geringe Überlebenschancen wurden dem Europäischen Währungssystem (EWS) bei seiner Gründung Anfang 1979 eingeräumt. Man glaubte nicht, daß solch ein System funktionieren könne; unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen und kaum aufeinander abgestimmte wirtschaftspolitische Strategien in den einzelnen Ländern der Gemeinschaft, so hieß es damals, ständen einem Erfolg des Systems entgegen.

Heute sieht man das anders: Das EWS hebt sich von dem unbefriedigenden Zustand der wirtschaftlichen Integration in Europa wohltuend ab. Es hat allen Unkenrufen zum Trotz schon fast neun Jahre überlebt und zum Teil sogar bei seinen Kritikern Anerkennung gefunden.

Aber auch das ist richtig: In den vergangenen Jahren hat es keine nennenswerten Fortschritte der EWS-Länder in der währungspolitischen Zusammenarbeit mehr gegeben. Der schon für 1981 geplante Übergang des EWS in eine „Zweite Stufe“ ist noch immer in weiter Ferne. Warum diese „Zweite Stufe“ so lange auf sich warten läßt, untersucht Norbert Kleinheyer in seinem Buch:

Die Weiterentwicklung des Europäischen Währungssystems, Überlegungen zur stabilitätsorientierten Ausgestaltung der „Zweiten Stufe“. Duncker & Humblot, Berlin-München 1987, 233 Seiten, 37 Tabellen, 13 Abbildungen, 88,– DM.

Zunächst analysiert Kleinheyer detailliert die Gründungsphase und die bisherigen Erfahrungen mit dem EWS. Darauf aufbauend sucht er nach Wegen aus der Stagnation in der europäischen Währungspolitik und stellt dar, wie ein weiterentwickeltes EWS aussehen könnte.

Er plädiert dabei für eine Ecu-Kernwährung, also für eine europäische Währung, die als Basis der Geldschöpfung der nationalen Notenbanken dient. Im Prinzip funktioniert das beinahe genau so wie die Gold-Kernwährungen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Statt mit Gold müssen nur die ausgegebenen nationalen Währungen zu einem bestimmten Prozentsatz mit Ecu unterlegt sein. Die nationalen Zentralbanken erhalten diese Ecu von einer zu schaffenden Europäischen Notenbank im Wege der Kreditgewährung, wobei das Gesamtvolumen der Ecu-Kredite an die einzelnen Zentralbanken sich an stabilitätspolitischen Erfordernissen zu orientieren hätte.

Mit diesem Vorschlag liefert Kleinheyer einen interessanten und unkonventionellen Beitrag zur aktuellen Diskussion über die Weiterentwicklung des EWS. Diese Diskussion wird im übrigen von deutscher Seite seit langem eher zögerlich bestritten. Eigene Vorschläge kommen von der Bundesregierung und der Deutschen Bundesbank nur selten, Vorstöße der Partnerländer werden in aller Regel mit dem Argument „so nicht“ gekontert.

Die in einem gut lesbaren, flüssigen Stil geschriebene Arbeit von Kleinheyer ist eine klug durchdachte Anleihe an die Vergangenheit und besticht durch ihre konstruktive Haltung zur Weiterentwicklung des Europäischen Währungssystems. Bernhard Blohm