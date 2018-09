Inhalt Seite 1 — Ich fahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Stefan Kamender

Nach dreizehn Jahren Schulzeit, sieben Jahren Studium und zwei Jahren Schule als Referendar bin ich jetzt Wechselschichtfahrer eines Linienbusses der Verkehrsbetriebe Bielefeld.

Wechselschicht, das heißt nicht mehr Vorlesungsbeginn um neun Uhr plus 15 Minuten und freie Zeiteinteilung bei vielen freien Tagen, heißt auch nicht mehr sechs Wochen Sommerferien, zwei Wochen Weihnachtsferien, drei Wochen Osterferien und lange Wochenenden, die oft mit Vorbereitung des Unterrichts verplant waren. Das heißt vielmehr Dienstbeginn um 16.13 Uhr am ersten Tag, 13.20 Uhr, 12.12 Uhr am zweiten und dritten Tag, 5.24 Uhr am vierten, 4.38 Uhr am fünften und vielleicht 4.05 Uhr am sechsten Tag bei anschließender acht- bis neunstündiger Fahrzeit im dicksten Innenstadtverkehr, auf langen Überlandlinien mit fast leeren oder zum Bersten überfüllten Autobussen und Gelenkzügen. Wechseldienst heißt 30 Tage Jahresurlaub, heißt, Heiligabend und Weihnachten nicht zu Hause sein und viele alte Freunde und Bekannte nicht mehr sehen zu können: sie schlafen, wenn ich arbeite – oder umgekehrt. Es bedeutet, an Sommertagen bei 40 Grad Hitze im verglasten Fahrerhaus zu sitzen und ein 18-Meter-Gefährt durch den Feierabendverkehr zu quälen – und im Winter bis zu 140 Fahrgäste über vereiste Bergstrecken des Teutoburger Waldes sicher zur Arbeit, zum Einkaufen oder nach Hause zu befördern.

Im September 1985, sechs Tage nach meinem zweiten Staatsexamen, nach etlichen Tests, ärztlicher Untersuchung und Probefahrt, nach Überprüfung meiner Orthographie und Rechenkünste hatte ich eine neue Perspektive: Busfahrer bei den hiesigen Stadtwerken.

Gefahren wurden von Anfang an alle 25 Strecken im dauernden Wechsel, täglich eine andere Linie, oft sogar zwei- dreimaliger Wechsel in einer Schicht. Was zuerst verwirrte, ist heute Abwechslung und gute Einrichtung, denn täglich die gleiche Strecke ermüdet und stumpft ab.

Im neuen Beruf war alles anders. Die Aufenthaltsräume und Büros zum Beispiel – es konnte einen schon grausen bei soviel Häßlichkeit und Lieblosigkeit: keine Bilder, Blumen oder ähnliches – anders als Schule! Und die Kollegen: Sie kamen auf mich zu, fragten ob ich Hilfe brauche, wer ich sei, woher ich käme und erklärten mir Abläufe und Funktionen. Sie opferten Zeit für mich und waren sehr solidarisch – anders als ich Schule je erlebt habe!

Daß ich Lehrer war, interessierte nur am Rande, denn alle hier haben einen zweiten Beruf, da dies für eine Anstellung Voraussetzung ist. Es gibt Klempner, Schreiner, Masseure, Landwirte, Elektriker, Schneider, Kfz-Mechaniker. Allerdings keine Frauen. Aber darüber ist mit den meisten Kollegen gar nicht zu reden, ihre Vorurteile sitzen tief. So bleiben Männer unter sich mit den ewig gleichen Gesprächsthemen, die man nicht in Frage stellen kann. Das war schon eine Umstellung.