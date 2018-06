Als größtes Erlebnis jener Tage nannte der SED-Chef die Tatsache allein, daß der Besuch gerade jetzt stattfand, sodann die Erfahrung, daß die Gäste aus der DDR sich in der Bundesrepublik „auf einer völlig gleichberechtigten Basis bewegt“ hätten: „Wenn Sie sich noch an die Zeiten erinnern, da in der BRD unseren Sportlern verwehrt wurde, ihre nationalen Farben zu tragen, und das mit der jetzigen Situation vergleichen, so war sie nicht nur für mich, sondern auch für die Bürger der DDR und auch der BRD ein Zeichen dafür, daß die Realitäten heute stärker als gewisse Träume am Kamin sind.