Neue Runde im Golfkrieg? In Bagdad schlug eine iranische Rakete ein. Irakische Bomber griffen iranische Ölanlagen an, während in den letzten Tagen die von amerikanischen Kriegsschiffen begleiteten Tanker-Konvois unbehelligt den Golf passierten, verschärften die Gegner ihre Angriffe auf Landziele.