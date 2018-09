Inhalt Seite 1 — LUCHS 13 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein schönes Bild: die Insel der Schwäne. Traumbild, an das sich Erinnerungen und Sehnsüchte knüpfen. Als realer Schauplatz kommt sie in Pludras Erzählung gar nicht vor. Doch Stefan, der mit seiner Mutter und der kleinen Schwester endlich in die Neubauwohnung nach Berlin zu seinem Vater gezogen ist, kann sich daran erinnern, Genau wie an den Freund Tasso und das Floß, das sie sich gebaut hatten. Aber als er die Schwäne zeichnen will, kommen nur „magere Hühner“ dabei heraus. Und als er am Ende der Geschichte von zu Hause ausgerissen und an den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt ist, liegt die Insel der Schwäne, für die Augen nicht sichtbar, im Dunkel der Nacht. Doch er weiß, daß sie da ist

Benno Pludra, Jahrgang 1925, einer der renommiertesten Kinder- und Jugendbuchautoren der DDR, liebt und versteht es, Dinge unausgesprochen zu lassen. Seine Erzählung bietet eine ganze Menge Handlung, angefangen von dem leichtsinnigen und folgenschweren Spiel mit dem Hydranten bis zum wilden Kinderaufstand im frisch gegossenen Beton des Spielplatzes. Doch die eigentlich wichtigen Vorgänge werden oft nicht einmal benannt. Die Ereignisse passieren in den Köpfen der Menschen. Pludra geht mit Gefühlen sehr vorsichtig um, voller Sympathie, auch Parteilichkeit – vor allem für Kinder. Er kennt seine Figuren gut, sehr gut – aber er verwehrt es sich und uns, zu tief in die Personen einzudringen, so daß sie ihre letzte Schutzschicht verlören. „Ein Lächeln bei Stefan, von dem er nichts weiß, doch Larissa bemerkt es und blickt ihn an, ratlos ein wenig, weil sie den Grund seines Lächelns nicht kennt.“

Im faszinierenden Wechsel von Dynamik und Schnelligkeit, Ruhe und Nachdenken entwickelt der Autor seine Geschichte, eine differenzierte Innenansicht des DDR-Alltags um 1980. (Einige nicht ganz unwichtige Stellen fehlen allerdings in der westdeutschen Ausgabe.) Pludra erweist sich einmal mehr als Meister des Dialogs. Welge Lebendigkeit und Assoziationsfülle etwa in der Szene, in der sich die Kinder gegenseitig vorstellen.

Am eindrucksvollsten bleibt die Zeichnung der Figuren und der spannungsvollen Beziehung zwischen ihnen. Sie haben Fehler und Launen, sie geraten in Schwierigkeiten und Konflikte untereinander, es Mit ihnen oft nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Differenzierte und faire Charakterisierung auch der Gegenseite: Hausmeister Brämer, der Schuldirektor, die „kanadische Jacke“. Das Gespür dafür wird den Lesen abverlangt. Die Federzeichnungen von Rüdiger Stoye helfen dabei. Im Buch spricht Basi, der Zeichenlehrer, es aus: „Nun kann ich an die Einzelheiten gehen. Aber kann es auch lassen, manchmal besser, es zu lassen, da bleibt mehr übrig für die Phantasie.“

Rudolf Wenzel

