Beckett in der kleinsten Hütte: "Krapps Bude" ist ein winziges Holzhaus, von Sträuchern und Bäumen umwachsen. Gartenlaube, Hexenhaus, kleine Arche. Hier hört Herr Krapp seine alten Tonbänder, hier gießt er seine Kakteen. Das Tonbandgerät bedient er müde, mechanisch, mit unmerklicher Verachtung; seine Pflanzen, dies bißchen stachelige Leben, berührt er mit vorsichtiger Liebe. Für den Herrn Krapp interessiert Herr Krapp sich kaum noch.

Schon einmal, 1973, damals für das Theater in Bremen, haben der Regisseur Klaus Michael Grüber und der Schauspielkünstler Bernhard Minetti zusammen "Das letzte Band" inszeniert. Wir erinnern uns an eine riesige, leere, weit aufgerissene Bühne – eine Wüstenei. Darin das letzte Exemplar der Gattung Mensch: ein Überlebenskämpfer, spukhaft behende, immer in Bewegung, tänzerhaft, tierhaft. Theaterkönig und Affenmensch.

Vierzehn Jahre nach diesem großen, geisterhaften Auftritt kehren Minetti und Grüber noch einmal zu Becketts Text zurück – nach dem "letzten Band" das allerletzte. Minetti im goldgelben Morgenmantel, eine riesige Schiebermütze auf dem Kopf. Krapp kämpft nicht mehr, er ist erschöpft – wenn er wie regungslos die alten Tonbänder hört, den Kopf aufstützt, verschwindet sein Gesicht beinahe zwischen Hand und Mütze.

Krapp hat den letzten irdischen Ort erreicht – Adam, alt geworden, ist ins Paradies zurückgekehrt, auch wenn es bloß eine kuriose Gartenlaube ist.

Minetti spielt, wie Minetti noch niemals gespielt hat: schwebend, wie in einer Meditation. Kein Aufruhr mehr, nicht einmal gegen das eigene Verlöschen. Kein Kampf um die Zuschauer, kein virtuoses Wetterleuchten, nichts von seiner raubtierhaften Gefallsucht (die gar nichts zu tun hat mit der üblichen Schauspielereitelkeit). Aber auch kein hinfälliges, dumpfes Dämmern – Minetti versetzt seinen dritten, seinen letzten Krapp in einen Zustand hellwacher Gleichgültigkeit, genau an die Grenze wahrscheinlich zwischen Lebensmüdigkeit und Heiterkeit.

Ein kurzer Abend, kaum fünfzig Minuten. Doch man wird sich an ihn noch erinnern, wenn viele lärmende, staubige Königsdramen längst dem Vergessen verfallen sind. Was Krapp sagt, was Beckett wünscht – Minetti macht es wahr: "Nie erlebte ich solche Stille."

Doch Minetti wäre nicht Minetti, wenn nun nicht noch eine Pointe käme. "Das letzte Band" ist keineswegs sein letztes Wort. Kein Abschied, ein Abenteuer! Nach dem Krapp nämlich ergreift Bernhard Minetti erst einmal einen neuen Beruf; er wird Regisseur. "Frühlingserwachen" (wie schön!) heißt sein Stück zum Debüt, wir werden dabeisein, eines Abends, spät, in der Zukunft.

Benjamin Henrichs