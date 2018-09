Von Christoph Bertram

Tokio, im Oktober

Jedes Land hat seine Uniformen. Das Häuflein der japanischen Rechtsradikalen zieht vornehmlich mit großen, graublauen Lastwagen durch den Großstadtverkehr – die Seiten mit Spruchbändern und Fahnen verhängt, aus dem Lautsprecher auf dem Dach prasseln Marschmusik und martialische Parolen auf die wie stets eiligen Passanten herab.

In der Regel achtet niemand auf die Propaganda der Gestrigen. Aber jetzt ist dies anders. Denn die Einpeitscher hinter den Mikrophonen mischen sich in das einzige politische Gesprächsthema dieser Wochen ein: Wer die traditionelle Regierungspartei der Liberaldemokraten (LDP) in Zukunft rühren und damit zugleich Premierminister Yasuhiro Nakasone im Amt ablösen soll.

Die Rechtsradikalen machen Stimmung für den blassesten der drei Herausforderer, für Noboru Takeshita, der zugleich über die stärksten Parteibataillone verfügt. Halb verwundert, halb amüsiert rätseln japanische Beobachter, was die Rechten mit der Aktion wohl bezwecken. Wahrscheinlich, so die augenzwinkernde Antwort, wollten sie den Spitzenreiter finanziell erpressen – entweder jetzt von ihm Geld fordern, um die peinliche Propaganda einzustellen, oder aber nach der Wahl, um sich als "Wahlhelfer" belohnen zu lassen.

Japanischer geht es kaum. Und auch sonst scheint das Land, das zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt und zum wichtigsten Gläubiger der Vereinigten Staaten herangewachsen ist, nach fünf Jahren der Regierung Nakasone wieder in die altgewohnte Mauschelpolitik zurückzustreben. Der Regierungschef muß nämlich nicht aus dem Amt weichen, weil seine Politik gescheitert sei; sämtliche Nachfolgekandidaten beschwören, sie würden diese unverändert fortsetzen. Ebensowenig ist sein Ansehen im Lande geschwunden; nach einem Stimmungseinbruch im Frühsommer könnte Nakasone heute wieder auf mehrheitliche Zustimmung im Lande zählen. Und auch Parlamentswahlen stehen nicht an; die nächsten werden erst 1989 stattfinden.

Nein, bei dem Machtwechsel geht es um eine sehr japanische Prozedur – wie die Pfründen des Amtes auf möglichst viele verteilt werden können. Nach den Parteistatuten der LDP darf ein Premier höchstens zweimal zwei Jahre lang regieren; ein weiteres Jahr hatten die Parteioberen dem Wahlsieger von 1986 schon außer der Reihe gewährt. Nun aber wollen die Chefs der stärksten Parteigruppierungen innerhalb der LDP endlich auch ihren Platz an der Sonne der Macht. Noboru Takeshita, 63 Jahre alt, Generalsekretär der Partei und einstiger Finanzminister, der an der Basis auf den größten Zuspruch rechnen könnte; der 68jährige Kiichi Miyazawa, zur Zeit Finanzminister und der Favorit von Industrie und Beamtenschaft; und schließlich Shintaro Abe (63), ehemaliger Außenminister und möglicher Kompromißkandidat. Wer von ihnen das Rennen machen wird, entscheidet sich mit viel Kungelei und Kumpanei in diesen Wochen. Aber eines ist bei allen Kontinuitätsschwüren der Nachfolger schon jetzt so gut wie gewiß: Die Ära Nakasone geht zu Ende.