Von Reinhard Baumgart

Nach wie vor gibt es genügend gute und schlechte Gründe dafür, diese seit Jahren sich erregt dahinschleppende Debatte, das Gerede und Gewese um die Postmoderne zu verschlafen, mindestens zu verdösen, also nur ab und zu mit einem halb geöffneten Auge da hinzublinzeln, lethargisch und wachsam.

Schließlich funktioniert diese Debatte, dachte ich (und denke ich noch), längst wie eine Art Kir Royal der akademischen Lebewelt, anregend, ja berauschend für Symposien an katholischen und evangelischen Akademien, für Nachtstudioredakteure und jene immer zahlreicheren Professoren, die von den Gegenständen ihres Fachs immer nachhaltiger gelangweilt werden, so daß sie dankbar sind für jede Lichtquelle, die diese leidigen Gegenstände neue Schatten werfen läßt. Dazu sind die Scheinwerfer der Postmoderne-Theorien vorzüglich geeignet, vor allem seit in den siebziger Jahren die derzeit theoretisch federführende Nation, die französische, den Fall an sich gezogen hat.

Seitdem, scheint mir, wird in dieser Diskussion ein großzügiger Etikettenschwindel betrieben: Phänomene, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, ja Jahrtausenden bekannt sind, wenn auch unter pompös altmodischen Namen (Epigonalität, Synkretismus, Eklektizismus, Manierismus, Historismus etc.), geraten in immer kompliziertere Theoriemaschinen, die sie zur Unkenntlichkeit verpackt und beschildert verlassen.

Meisterdenkspieler wie Derrida, Lyotard, Baudrillard übermalen mit kalligraphischer Pedanterie die simple Ahnung, daß es Post-Lagen gibt, seit ein historisches Bewußtsein existiert, seit jener ersten Postantike, die wir als Alexandrinismus kennen, daß seitdem immer wieder die "großen Erzählungen" zerfallen sind und eine "Polyvalenz der Zeichen" loszuspielen begann, daß solche Post-Zeiten also immer charakterisiert waren durch ein kulturelles Mischklima aus Erschöpfung und kompensatorischem Übermut, genau wie jetzt wieder. Sollte der poststrukturalistische Schick der Theoriebildung etwa, als Amalgam aus Epigonalität und Manierismus, selber eher ein Symptom der Lage sein als deren leidenschaftliche und souveräne Analyse?

Wegen solcher Verdächtigungen oder Vermutungen war mir nur recht, was Michael Krüger in einem Stoßseufzer eben noch zu bedauern schien: "Die überall aufflammende Diskussion um Postmoderne, Zeitgeist, Endzeit... kommt weitgehend ohne Beteiligung der Literatur aus." Inzwischen ist dieser Stoßseufzer schon wieder veraltet, denn die postmoderne Theorie-Rhetorik hat nun auch unsere Literatur und DIE ZEIT erreicht: In deren Nummer 17 (vom 17. April 1987) trieb Hanns-Josef Ortheil die Autorennamen zu Herden zusammen, um etwa mit Saul Bellow und dem frühen Handke, mit Calvino, Márquez, Hildesheimer, Burroughs und sogar Norman Mailer eine Postmoderne zu bevölkern, die er sich offenbar als eine kybernetische Spielwiese für Erwachsene wünscht, so weitherzig definiert, daß auch Kafkas "Forschungen eines Hundes" oder der "Faust II" noch ins Bild passen könnten. Und als ich dann las, welche Autoren der Mainzer Germanist Dieter Kafitz in seine Postmoderne der Stückeschreiber einlädt, nämlich Ludwig Fels, Harald Mueller und Friederike Roth, aber es könnten, wie er gleich beflissen hinzufügt, auch Achternbusch oder Kirchhoff oder Laederach oder Widmer oder Klaus Pohl als Beispiele dienen –, da war mir endgültig wieder klar, daß mit der Lichtquelle "Postmoderne" eine Nacht inszeniert wird, in der alle Katzen bunt aussehen.

Solche fleißige Bedienung des Zeitgeistes (wie der Weltgeist neuerdings kokett firmiert) ist sicher nur möglich, weil eine um Jahrzehnte zurückreichende Vorgeschichte postmoderner Ahnungen sogar in unserer, scheinbar erst jetzt in diese Aktualität sich einfädelnden Literatur vergessen, verdrängt, verwischt worden ist. Auch ich, obwohl ich schon durch das Jahr 1969 mit dem Vortrag "Was kommt nach der modernen Literatur?" gereist war, hatte dessen damaliges Umfeld nur noch sehr ungenau im Kopf. Eine Spurensuche lohnt sich.