Bei alleinreisenden Geschäftsfrauen in Asien stehen Ladies’ Floors, Hoteletagen, die nur weiblichen Gästen vorbehalten sind, hoch im Kurs. Weniger, weil die Damen dort unter sich sind, mehr wegen der speziellen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Einrichtungen und Extras in Zimmern und Badezimmern. Die internationalen Hotels nehmen mittlerweile die Zielgruppe Geschäftsfrauen immer mehr zur Kenntnis, während Luftverkehrsgesellschaften diese Spezies von Reisenden häufig noch ins Abseits verweisen, allen voran asiatische Airlines.

So das Fazit einer von dem in Hongkong ansässigen Magazin Business Traveller (Asien) durchgeführten Befragung. Fünf Frauen in Top-Positionen und selbständige Unternehmerinnen, die ihre Arbeitszeit häufig in Flugzeugen und Hotels verbringen, im allgemeinen allein und in der Business Class reisen und in Hotels der First Class und Luxuskategorie absteigen, gaben freimütig darüber Auskunft, was sie ärgert, wenn sie geschäftlich unterwegs sind, wo sie sich angemessen behandelt fühlen und mit welchen Mitteln sie sich zu helfen wissen, sich über Ignoranz hinwegzusetzen.

Sarina Y., Repräsentantin einer angesehenen Hotelkette, ist am meisten darüber frustriert, daß sie als alleinreisende Frau ständig um den ihr zustehenden Komfort kämpfen muß. Außerdem bedauert sie, daß ihr kaum noch jemand behilflich ist, wenn sie ihre schweren Koffer und Kisten mit Broschüren vom Flughafen ins Hotel transportieren muß. Um derlei Probleme zu vermeiden, bestellt Kai-Yin L. üblicherweise einen Agenten zum Flughafen, der zugleich die Zollformalitäten für den umfangreichen Musterkoffer erledigt.

Catherine G. rechnet mit den Zollbeamten auf asiatischen Flughäfen ab, vor allem in noch unterentwickelten Regionen, wo Frauen als drittklassige Wesen gelten. In anderen Flughäfen unterstellten die Beamten automatisch, daß Frauen von Zoll- und Visabestimmungen nichts verstünden. Catherine G. empfiehlt daher, möglichst zielstrebig und selbstbewußt aufzutreten und alle Kofferanhänger und Aufkleber, die sie als Vielfliegerin ausweisen, am Gepäck zu lassen.

Einig sind sich die Geschäftsfrauen, daß das Bordpersonal von asiatischen Luftverkehrsgesellschaften Männer beim Service bevorzugt. See Foon K., ebenfalls Repräsentantin einer Hotelkette, relativiert die Aussage über den Bordservice von US-Gesellschaften: er sei, unabhängig vom Geschlecht der Passagiere, miserabel. Ihr Wunsch: Die Airlines sollten künftig ihre Aufmerksamkeit gegenüber den weiblichen Business-Travellern erhöhen.

Zu den Extras, die Geschäftsfrauen in den Hotels finden möchten, gehören das Bemühen um mehr Sicherheit, gut ausgeleuchtete Korridore, Steckdosen für den Fön im Bad und im Zimmer für ein Bügeleisen, gutes Licht zum Lesen und zum Schminken. Ein Bett, das tagsüber in eine Couch verwandelt wird, soll es den Business-Frauen ermöglichen, im Hotelzimmer Besprechungen abzuhalten. Allein zum Essen zu gehen, ist nicht nur für Sarina Y. ein Problem. Sie zieht es vor, im Zimmer zu dinieren. In den separaten Club-Lounges der sogenannten Executive-Etagen fühlt sie sich aber auch im kleinen Kreis von Geschäftsreisenden wohl.

Es sind die kleinen Aufmerksamkeiten, die sich die befragten Frauen wünschen: zum Beispiel Kosmetikartikel, Haartrockner, Bademantel, Frauenmagazine, frische Blumen und ein persönlicher Willkommensgruß. Martina Brückner