In mein zweites Buch, als damals noch junger Autor, habe ich oft eine Widmung hineingeschrieben, zum allgemeinen Erstaunen, mein eigenes eingeschlossen, die frei aus dem Lateinischen übersetzt lautete: "Die siegreiche Sache hat den Göttern gefallen, die verlorene gefällt dem Cato." Niemand, wie gesagt, verstand offenbar den Sinn des Bekenntnisses in diesem Buch von diesem Autor, und auch der Autor stand, diese Widmung schreibend, wie unter einem inneren Diktat. Seitdem ist meine Lebensgeschichte fortgeschritten und mit ihr auch endlich meine Einsicht in sie. Ich ahne nun etwas genauer als damals,

warum ich immer noch und immer stärker von Erfolgen und Karrieren mit großem Befremden höre oder lese, warum ich auf Geschichten von Verlusten und Untergängen reagiere mit einer unwillkürlichen Sympathie.

Das scheint zu passen zu diesem Preis, der den Namen Johann Heinrich Mercks trägt. Ihn halten wir zwar für einen Mann der Aufklärung, doch sein Leben ist merkwürdig verdunkelt, vor allem durch sein Ende: 1791, gerade fünfzig Jahre alt, hat Merck sich hier in Darmstadt erschossen. Der Kritiker Merck schoß sich ins Herz, der Dichter Kleist genau zwanzig Jahre später in den Kopf. Erschüttert zeigt sich die Literaturgeschichte nur durch einen dieser Todesfälle. Ein Kritiker weniger – das scheint kein unersetzlicher Verlust.

Merck also muß damals, 1791, sein Leben für verloren gehalten haben, dieses sein flackerndes Leben zog sich plötzlich am toten Punkt zusammen zu einer Summe aus Nichts. Als Einzelposten wären zu nennen: unglückliche Ehe und unglückliche Geschäfte, Gram über die sich verdunkelnde Aufklärung und wohl auch über die in eine Wende taumelnde französische Revolution, dazu undeutliche Krankheit, somatisiert oder nicht, "Melancholie". Literaturkritik hat ihn damals, 1791, kaum noch beschäftigt, doch hätte er wohl auch sie stillschweigend aufgenommen in die Verlustrechnung seines Lebens. Für uns wäre das fast eine Erleichterung, ein Trost, wenn schon vor zweihundert Jahren, als die große Zeit der Rezensenten noch kommen sollte, ein empfindlicher Kopf die Literaturkritik für eine verlorene Sache gehalten hätte.

Denn als solche gilt sie nun wieder. Gerade in diesem Jahr haben das altgediente, listige Auguren, aber auch junge, muntere Unkenrufe verkündet. "Er ist von der gesellschaftlichen Bühne abgetreten", schreibt Hans Magnus Enzensberger über den Kritiker, "weil er nicht mehr gebraucht wird." Kritiker könnte heute jeder Leser sein, behauptet Willi Winkler, deshalb müßte keiner mehr Kritiker spielen. Dann also betreiben wir unser Geschäft nur noch im schalltoten Raum.

Totgesagtes lebt besonders lange, heißt es. Auch die Literatur, schon vor zwanzig Jahren zur Mumie erklärt, hat uns das bewiesen. Und sicher sind solche Untergangsorakel so ganz ernst nie gemeint, sondern auch als Köder, Spielzeug, Reizstoff: hier ist mein starkes, glänzendes Argument – wer bietet dagegen? Ich also biete nicht – nicht hier und heute. Lieber lasse ich mich wieder einmal ergreifen von meiner alteingesessenen Sympathie für eine – gesetzt den Fall – verlorene Sache und ergreifen vom Merck-Preis, der so etwas Vergängliches und Untergehendes auch noch fördern will. Den siegreichen Sachen wird ja ohnehin und triumphal geholfen, im Himmel und auf der Erde, von Göttern und Medien, Zeit- und Weltgeist.