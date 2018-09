Inhalt Seite 1 — Ratschläge für die Reise nach Polen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit dem Auto ohne reservierte Hotels und auf vorher nicht exakt festgelegter Route durch Polen rundzureisen, erfordert Geduld. Die Visa- und Devisenbestimmungen müssen auch erst einmal durchschaut sein.

Während das Mitglied einer Reisegruppe das Visum für etwa 30 Mark erhält, muß der Individualreisende 68,38 Mark zahlen. Zum Antragsformular und zum Reisepaß verlangt das für die Visabeschaffung bei der Botschaft zuständige Reiseunternehmen Polor- bis (Hohenzollernring 99–101, 5000 Köln 1, Tel. 02 21/52 00 25) zwei Paßbilder (Westberliner drei).

Die Bearbeitung des Antrags für das Visum, das nur zur einmaligen Einreise innerhalb des nächsten halben Jahres nach dem Ausstellungsdatum berechtigt, dauert laut Polorbis 30 Tage, in der Hauptreisezeit etwas länger. Journalisten und Geistliche müssen sich auf bis zu acht Wochen einrichten. Urlauber, die es eilig haben, erhalten gegen einen Aufpreis von 50 Prozent auf die Bearbeitungsgebühr das Visum auch innerhalb von sechs bis zehn, bei 100 Prozent sogar innerhalb von fünf Werktagen.

Wer durch die DDR – auf vorgeschriebenen Transitrouten – nach Polen fahren möchte, zahlt an der Grenze fünf Westmark und erhält ein Durchreisevisum in den Paß. Kontrolliert wird nichtDas Visum für das Passieren der ČSSR kostet inklusive Nachnahme 59 Mark (Botschaft der ČSSR, Ferdinandstraße 27, 5300 Bonn 1, Tel. 02 28/28 50 82). Für das Warten auf den Sichtvermerk gilt das gleiche wie für Polen.

Im Gegensatz zur ČSSR verlangt Polen für jeden Aufenthaltstag (der Ankunfts- und der Abreisetag werden nicht mitgezählt) einen „Pflichtumtausch“ von 36 Mark. Der sich aus der Visumgültigkeit zu errechnende Betrag wird beim Zustellen des Visums als Nachnahme kassiert. Wer dann länger im Land bleiben möchte, muß sich an die in allen größeren Städten für Paßangelegenheiten zuständige Behörde wenden, wo es einen Sonderschalter gibt. Zu ihr sollte sich der Besucher mit dem Taxi bringen lassen, denn die Stellen sind oft schwer zu finden. Für das erneut auszufüllende Formular existiert eine Übersetzungshilfe, die man aber nur auf Verlangen erhält. Nun heißt es, erneut für jeden weiteren Tag Aufenthalt zwangszutauschen. Das Verlängern des Visums kostet 500 Zloty (3,50 Mark).

Kaum ist der Urlauber vor dem ersten Hotel eingetroffen, umgarnen ihn illegale Geldwechsler. Statt des offiziellen Kurses von 14 535 Zloty bieten sie 40 000 bis 50 000 Zloty. Natürlich ist dieser Geldumtausch verboten, doch mischt sich in letzter Zeit – im Gegensatz zu früher – die Polizei in die Geschäfte kaum noch ein. Das Risiko liegt eher darin, übers Ohr gehauen zu werden. Derzeit beliebtester Trick: Die 5000-Zloty-Scheine werden am Autofenster vorgeblättert und dann wieder zusammengerollt. Blitzschnell vertauscht der Wechsler das Röllchen. Löst der Tourist das Geldbündel, dann fallen ihm lauter 50-Zloty-Scheine entgegen, die ebenso grün sind wie die 5000-Zloty-Noten.

Die Übernachtungen inklusive Frühstück lassen sich nur mit legal getauschtem Geld bezahlen. Dabei wird die Pflichtumtauschsumme einbezogen. Der Reisende hat etwa für sieben Tage 252 Mark (pro Tag 36 Mark) legal umgetauscht. Nach drei Nächten berechnet ihm das Hotel 256,90 Mark. Die Differenz von 4,60 Mark muß an der Kasse eingetauscht werden. Auf einem unterwegs stets mitzuführenden „Laufzettel“ vermerkt jedes Hotel, wie hoch der noch nicht verbrauchte legale Wechselbetrag ist. Wer ihn ausgeschöpft hat, muß erneut umtauschen.