Von Hans Schueler

Der hohe Sicherheitsstandard im Flugverkehr der Bundesrepublik ist in erster Linie das Ergebnis einer vernünftigen Personalpolitik im Lotsendienst. Die sozial-liberale Regierung hatte flexibler reagiert als Präsident Reagan, der auf den illegalen Streik der amerikanischen Lotsengewerkschaft im Jahre 1981 mit der Entlassung von zwei Dritteln aller Controller antwortete. Sie wurden zum größten Teil nicht wieder eingestellt. Die Luftraumkontrolle in den Vereinigten Staaten mußte mitten in einer enormen Wachstumsperiode des Luftverkehrs weitgehend neu aufgebaut werden. Seither ist in Nordamerika kein Jahr mehr ohne Katastrophen und Beinahe-Katastrophen im Luftverkehr vergangen.

Freilich – ein Blick auf die Gesamt-Unfallstatistik in der bundesdeutschen Luftfahrt gibt auch keinen Anlaß zu ungeteilter Freude. Zwar sind in der allgemeinen Luftfahrt – sie umfaßt alle Flugbewegungen außerhalb des Linienverkehrs – die schweren Unfälle mit tödlichem Ausgang seit einer Spitze um die Mitte der siebziger Jahre (1974: 150 Tote) und einem nochmaligen Anstieg zu Anfang der achtziger (1982: 119 Tote) zurückgegangen; die Tendenz scheint weiter sinkend. In den letzten beiden von der Statistik erfaßten Jahren zeigte sich allerdings, daß bei insgesamt deutlich weniger Unfällen die tödlichen crashes und die Zahl der dabei getöteten Menschen (56 Unfälle, 89 Tote im Jahre 1986) annähernd gleich blieben.

Zur allgemeinen Luftfahrt zählt nächst den im Charter- oder Frachtverkehr eingesetzten Großflugzeugen alles, was fliegt oder schwebt, solange es die magische Gewichtsgrenze von 5,7 Tonnen nicht überschreitet. Das sind – von oben nach unten – Geschäftsreiseflugzeuge, auch Jets, mit meist zwei Motoren und einem Gesamtgewicht von mehr als 2000 Kilogramm, danach die "Sportflugzeuge" mit bis zu 2000 Kilogramm, in der Regel einmotorig, Motorsegler, Segelflugzeuge, seit ein paar Jahren auch Ultra-Leichtflugzeuge, Ballone und zuallerletzt Hängegleiter, steuerbare und nicht steuerbare Sportfallschirme.

Die meisten Flugunfälle mit tödlichem Ausgang gehen noch immer auf das Konto der Kleinflugzeuge. Ihre Piloten betreiben die Fliegerei in der Mehrzahl als Hobby. Sie haben nicht annähernd die Erfahrung von Berufsflugzeugführern. Viele von ihnen fliegen nicht mehr als das zur Erhaltung des Privatpilotenscheins notwendige Pflichtpensum von 24 Stunden in zwei Jahren (bei Privatfliegern mit mehr als 200 Stunden Gesamtflugzeit beträgt es sogar nur 18 Stunden). Die wenigsten von ihnen besitzen eine Instrumentenflug-Berechtigung, deren Erhalt intensive Übung erfordert. Sie können deshalb mit ihrem Flugzeug nur nach Sicht fliegen und sind auf gutes Wetter angewiesen.

Noch aber gibt es nicht einmal für das Gebiet der Bundesrepublik eine absolut zuverlässige Wettervorhersage auch nur für einen Zeitraum von 24 Stunden. Die meisten Unfälle in der Privatfliegerei sind denn auch Schlechtwetterunfälle. Nur höchst selten passieren sie jedoch, weil dem Piloten besseres Wetter vorhergesagt war, als dann tatsächlich eintrat. Der Regelfall ist, daß ein Sichtflieger voller Gottvertrauen und in Überschätzung seiner Fähigkeiten einen Flug antritt, obwohl die Meteorologen ihm davon abgeraten oder ihm doch erhebliche Schwierigkeiten vorausgesagt haben. Ein geradezu klassisches Beispiel dafür ist der noch nicht allzulange zurückliegende Todesflug einer viersitzigen Rockwell Commander, der an einem Frühlingsmorgen nach Sichtflugregeln von Hof an der Saale nach Hamburg-Fuhlsbüttel führen sollte.

Der Pilot, ein Geschäftsmann, war mit seinem Steuerberater und einem seiner Angestellten kurz nach neun Uhr morgens gestartet. Er hatte auf dem Muster 500 Stunden Flugerfahrung und in den letzten 90 Tagen 4 Landungen hinter sich gebracht. Die Wetterberatung der Flugwetterwarte in Nürnberg lautete: "Mit lebhafter Westströmung Zufuhr labiler Meeresluft; dabei rasch wechselnde Bewölkung mit Untergrenzen bei 1500 bis 2000 Fuß (etwa 450 bis 600 Meter) über Flachgrund. Die Mittelgebirge nach Norden hin sind in Wolken. Besonders am Vormittag auftretende Schauer mit weiter absinkenden Untergrenzen .. ., im Bergland ... mit Schnee vermischt."