Die oft beschworene Vision, die Zerstörung der Ozonschicht könne sich über die Antarktis hinaus ausdehnen, werde weltweit zu gravierenden Störungen des Ökosystems führen und unter anderem die Hautkrebserkrankungen stark ansteigen lassen, trifft vermutlich nicht zu. Messungen der US-Luft- und Raumfahrtbehörde Nasa in der Antarktis führten zu dem vorläufigen Ergebnis, daß Chlor wohl tatsächlich entscheidend am dortigen dramatischen Ozonabbau beteiligt ist, daß die hierbei ablaufende Chemie allerdings wohl auch spezifisch für die trockene und kalte Atmosphäre über dem Südpol ist: Wegen der großen Kälte wird alles Wasser in der Luft in Form von Eiskristallen gebunden. Diese binden ihrerseits fast alle Stickoxide. In normaler Luft bilden die Stickoxide mit dem Chlor normaler die dann kein Ozon mehr abbauen können. Nur in der kalt-trockenen Antarktisluft bleibt das Chlor frei. Wie es dann das Ozon zerstört, ist allerdings noch nicht eindeutig geklärt.

Michael McElroy von der Harvard University vertritt die Auffassung, daß ein enger Verwandter des Chlors, nämlich Brom, in erheblichem Maß für den Ozonabbau mitverantwortlich sei. Die Freisetzung von Brom durch industrielle Aktivitäten habe mit einer jährlichen Steigerungsrate von über zehn Prozent stark zugenommen und könne trotz der sehr geringen Brommengen das Ozonloch am Südpol hervorgerufen haben.

Selbst wenn der Ozonabbau auf die Antarktis beschränkt bleiben sollte, ist dies kein Grund zur generellen Entwarnung: Falls – wofür vieles spricht – industrielle Aktivität in einer Erdregion die Atmosphäre unkontrolliert und kaum korrigierbar ändert, dann ist dies ein Menetekel, das unbedingt Produktions- und Verhaltensänderungen nach sich ziehen muß.

Ein eisiger Satellit ist Plutos Begleiter Charon. US-Astronomen haben mit einem Infrarot-Teleskop auf dem Vulkan Mauna Kea in Hawaii anläßlich einer von Pluto verursachten totalen Finsternis auf Charon festgestellt, daß der Begleiter des äußersten Planeten im Sonnensystem mit Eis bedeckt ist (Nature‚ Bd. 329, S.522). Falls es zutrifft, daß Charon aus Pluto hervorgegangen ist, dann müßte sich auch Wasser unter der dichten Methan-Hülle von Pluto finden, spekulieren die Wissenschaftler.

Einen erblichen Einfluß bei Lesestörungen (Dyslexie) haben Wissenschaftler des Institutes für Verhaltensgenetik der Universität von Colorado in Boulder nachgewiesen. Aufgrund von Untersuchungen an 64 eineiigen und 55 zweieiigen Zwillingspaaren, bei denen jeweils einer oder beide an Lesestörung litten, schätzen sie den genetischen Beitrag zur Dyslexie auf 30 Prozent, der Rest sei umweltbedingt (Nature, 329/87, S. S.482,537).

Das Himalaja-Gebirge ist doppelt so alt wie bisher angenommen. Wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft mitteilt, haben Tiefseebohrungen im Indischen Ozean uralte Sedimente der Flüsse Ganges und Brahmaputra zutage gefördert, deren Datierung zu dem Schluß führe, daß sich das höchste Gebirgssystem der Welt bereits vor 20 und nicht wie bisher angenommen vor zehn Millionen Jahren zu bilden begonnen habe. Das Himalaja-Gebirge wurde aufgeworfen durch eine Kollision zwischen der indischen und der eurasischen Landmasse. Noch vor 140 Millionen Jahren war Indien Teil eines riesigen Kontinentes namens Gondwanaland, der südlich des Äquators lag. Dieser zerbrach aus unbekannten Gründen, Indien wanderte von der Südhalbkugel nach Norden und hatte vor 60 Millionen Jahren erstmals Kontakt mit Eurasien. HST

Die Alzheimersche Krankheit, ein schleichender geistiger Verfall, an dem Millionen vorwiegend ältere Menschen leiden, gibt neue Rätsel auf. Wie berichtet (Tödliche Steinchen im Hirn, ZEIT Nr. 24/87) wurde auf der Suche nach den genetischen Ursachen des Leidens auf dem Chromosom 21 im menschlichen Erbgut das verantwortliche Gen für jenen schwer löslichen körpereigenen Stoff (Amyloidprotein) gefunden, der sich in größeren Mengen im Gehirn von Alzheimer-Patienten ablagert.

In geringen Dosen kommt das Protein bei allen Menschen vor, ihm wird sogar eine Schutzfunktion für das Hirn nachgesagt. Eine Untersuchung verwandter Patienten mit der relativ seltenen, vererbbaren Sonderform des Alzheimer-Leidens führte zu dem überraschenden Ergebnis, daß alle Betroffenen irgendwo auf demselben Chromosom 21 einen Abschnitt besaßen, der bei Gesunden nicht nachweisbar war. Er schien die langgesuchte Ursache für diese bislang unheilbare Krankheit zu sein. Die Vermutung lag nahe, dieser Abschnitt sei ein fehlerhaftes Amyloid-Gen, das die überschießende Produktion des körpereigenen Stoffes und damit dessen verheerende Ablagerungen auslöse. Diese These wurde nun widerlegt. Die beiden Gene liegen zwar auf demselben Chromosom, aber ein ganzes Stück voneinander entfernt. san