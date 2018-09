Inhalt Seite 1 — Lebensnah und miefig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Irene Brauer

Die Straße ist wie ausgestorben. Grieses Kiosk ist noch geschlossen, in Sarikakis „Akropolis“ ist auch nichts los und Isolde Panowaks Friseursalon noch nicht geöffnet. 13,5 Millionen Fernsehzuschauer – gleich 35,5 Prozent Sehbeteiligung – wissen jetzt natürlich, wo das ist. In der Lindenstraße. Lindenstraßen gibt es überall. Die Münchner Lindenstraße aus der gleichnamigen Serie ist auf dem Studiogelände des WDR in Köln-Bocklemünd, auch Hollymünd genannt, fast naturgetreu nachgebaut. 150 Meter Fassade, schön gemauert, gesäumt von sechs Linden, die für 35 000 Mark aus Algerien eingeflogen wurden, hinter den Fassaden freies Feld und ein Friedhof mit vier Gräbern, auf dem die Grabsteine für die Toten der Serie austauschbar sind. Man weiß ja nicht, wie viele Tote es noch geben wird, denn die Serie ist auf eine Dauer von fünfundzwanzig Jahren konzipiert, und wir gehen erst ins dritte Jahr mit der 100. Folge, am Sonntag, den 1. November um 18.40 Uhr im Ersten. Das ist natürlich noch gar nichts gegen die britische „Coronation Street“, die in diesem Jahr zum dreitausendsoundsovielten Male läuft und für Hans W. Geissendörfer das Vorbild war. Eine schöne Altersversicherung für den vielfach ausgezeichneten, hochgepriesenen und vielgeschmähten Jungfilmer von einst, dem wir Werke wie „Ediths Tagebuch“, „Theodor Chindler“ oder „Zauberberg“ verdanken.

Vor dem Start der Serie verkündete Geissendörfer die Message der Lindenstraße: „Die Serie soll unterhalten und trotzdem nicht verblöden. Und wenn man’s schafft, in diesem Land zu unterhalten, ohne zu verblöden, dann ist die Message, daß Unterhaltung auch intelligent sein kann.“ Ist diese Unterhaltung also intelligent, oder sind die 13,5 Millionen Zuschauer der Lindenstraße verblödet? Jeden Sonntag um 18.40 Uhr beobachten die Deutschen durchs Schlüsselloch ihr eigenes Leben. „Lebensnah“ jedenfalls ist der am häufigsten gebrauchte Ausdruck der begeisterten Zuschauer, „miefig“ sagen die anderen. Nach starken Anfangswiderständen haben wir uns an die Nachbarn aus der Lindenstraße gewöhnt. Genau wie „Beimer“, der Cockerspaniel der Familie Beimer, sich dank einer für ihn engagierten Betreuerin daran gewöhnt hat, nun ein Fernsehhund zu sein. Ablehnung ist in ergebene Treue umgeschlagen.

Wir sollen uns wiedererkennen in den Lindenstraßenbewohnern, das will Geissendörfer, der Ideenlieferant und Produzent. Wir, ein Volk von praktischen Ärzten, Sozialpädagogen, Asylanten, Kioskbesitzern, Adoptiveltern, Schwulen, Hausmeistern, arbeitslosen Vätern, abtrünnigen Priestern und Ausreißern. Jeden Sonntag Selbsterfahrungstherapie in der Lindenstraße. Die Gruppe wächst immer mehr zusammen.

Heute nachmittag wird schon die 109. Sitzung per Videosystem gedreht. Dieses System hat auf dem Bildschirm den Effekt einer Urlaubsdiavorführung. Wer kennt das nicht? In vier Tagen, jeden Tag sieben Minuten, wird eine Folge abgedreht. Alle achtzehn Folgen ein neuer Regisseur, die Schauspieler bleiben. Sie kommen mit gelerntem Text, ein bis zwei Durchlaufproben mit dem Regisseur, dann technische Probe, dann Dreh, dann, dank Videosystem, zehn Minuten später die fertige Szene. „Gestorben.“ Nächste Szene.

Die Wohnräume der Lindenstraßenbewohner befinden sich alle unter einem Dach, in einer 1500 Quadratmeter großen Halle. 40 000 Requisiten. Schildknechts Wohnung: Da fällt einem doch gleich der Selbstmord seiner Frau ein; kleine Tochter: tot durch Krebs; große Tochter: verführt vom Geliebten der Mutter, einem windigen Tennislehrer. Furchtbar! Lieber weiter in die Küche der warmherzigen Beimers – da liegt noch das Strickzeug auf der Spüle. In der Kantine gibt es Vollwertnudeln mit Gorgonzolasauce. Die Frau des Franz-Schildknecht-Darstellers kocht und betreut die Kinderdarsteller. Die Techniker haben an ihren Bauwagen Tomaten hochgezogen. Man kann sich dem Familienleben kaum noch entziehen.

Noch 25 Jahre? Dann ist der kleine Klausi Beimer dreißig. Lydia Nolte wird längst auf dem Friedhof hinter Dr. Dresslers Haus ruhen, ihr Schwiegersohn Gottlieb Griese vom Kiosk wahrscheinlich daneben, der war ja eigentlich als Vater schon viel zu alt.