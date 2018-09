Als Georg Heym am 1. Oktober 1910 die Charlottenburger Wochenzeitung Herold aufschlug und zum erstenmal zwei seiner Gedichte gedruckt sah, soll er getobt haben: aus „Wölkchen“ war „Gewölk“, aus einem „r“ ein „n“ geworden. Diese Anekdote läßt bezweifeln, ob er mit der Ausgabe seiner Gedichte, so wie sie heute im Verlag C. H. Beck vorliegt, nur glücklich wäre.

Natürlich wäre er glücklich darüber, daß der Freund Erwin Loewenson so viel gerettet hat und daß Karl Ludwig Schneider und seine Mitarbeiter alles so mustergültig ediert haben, nachdem sie Hunderte von Manuskriptseiten nach bestem Wissen und Gewissen entziffert hatten.

Und doch gibt es heute gute Gründe, eine gewisse posthume Unzufriedenheit des Dichters anzunehmen. Denn nach über fünf Jahren kniffligsten Dechiffrierens haben Günter Dammann und Gunter Martens jetzt den „Kritischen Apparat“ der Ausgabe fertiggestellt: über anderthalbtausend Seiten mit einer genauen Darstellung aller Skizzen und Entwürfe, aus der sich eben auch für die „Endfassung“ vieler Gedichte, so wie sie vorliegen, eine neue Lesung ergibt. Vor allem bei den späten Gedichten wurden eine ganze Reihe von oft grotesken Lesefehlern entdeckt. Daß die beiden Hamburger Germanisten dabei außerdem auf gänzlich unbekannte Textfassungen gestoßen sind – wie zum Beispiel des Gedichts „Die Irren“ –, ist ein zusätzlicher Lohn für ihre philologische Schwerstarbeit.

Doch ob diese wichtige Ausgabe je zustandekommt, scheint nach wie vor fraglich. Zwar liegen die satzfertigen Typoskripte schon beim Max Niemeyer Verlag in Tübingen, aber noch immer ist die Finanzierung dieses (natürlich nicht ganz billigen) Projekts völlig ungewiß. Hier werden Mäzene dringend gesucht!

Erschienen ist, immerhin, in dieser Woche ein fabelhaft zusamengestellten und kommentierter Band mit Dokumenten und zum Teil unveröffentlichten Photos zum Leben Georg Heyms („Der Städte Schultern knacken“, herausgegeben von Nina Schneider; Arche Verlag Zürich; 172 S., 29,80 DM). Ein Lesebuch, zugleich eine Monographie in Bildern, das als Ergänzung zu dem Dokumente-Band der Beck’schen Ausgabe, aber auch als Einführung zu Leben und Werk vorzüglich geeignet ist. Wer die hier faksimilierten Manuskripte, Photos und Dokumente einmal im Original sehen möchte, dem sei die Heym-Ausstellung der Hamburger Staatsbibliothek empfohlen, die am 30. 10. eröffnet wird und noch bis zum 12. 12. in der Hansestadt, anschließend auch in Frankfurt, Berlin und München zu sehen ist.