Herr W. ist unpünktlich. Ein Unfall, entschuldigt er sich. Stau, ich könne mir schon denken... Ich nicke. Herr W. sieht sich um und bewundert die Aussicht. Ein anderer Kunde, leider kürzlich verstorben, habe auch so eine schöne Aussicht gehabt, vom obersten Stockwerk eines Hochhauses aus habe der die ganze Stadt überblicken können, schwärmt mein neuer Versicherungsvertreter, zeichnet mit den Armen eine weite Bewegung und setzt sich dann ohne weitere Umstände.

Nach mehreren Telephongesprächen und einem erfolglosen Besuchsversuch mit einem jüngeren Kollegen seien wir ja nun endlich zusammen gekommen, stellt Herr W. zufrieden fest, und bekennt, daß er nur ungern zu zweit einen Kunden besuche. "Der fühlt sich dann – Sie verstehen – überfallen." – "Ja", bestätigt Herr W., aber gibt zu bedenken, daß die jungen Kollegen eben lernen müßten von alten Hasen wie ihm. Doch wie gesagt, er komme lieber allein, unter vier Augen lasse sich auch offener sprechen. Zum Beispiel über meine Hausratversicherung. "Asbach Uralt", bemerkt er angesichts der Police, Jahrgang 1971. Wo ich die denn abgeschlossen hätte? "In Wuppertal." – "Ja die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe kenne ich aus Wuppertal", singt Herr W., hebt die Arme und versucht sich sitzend im Bauchtanz. Spaß müsse sein. Nur meine alte Hausratversicherung kann er gar nicht komisch finden. Die sei wirklich Asbach Uralt, stellt er noch einmal entsetzt fest und schlägt die Hände vors Gesicht. Ich fühle mich hoffnungslos rückständig. Herr W. bietet mir seine Hilfe an, eine "Dynamische Hausratversicherung", angepaßt der Quadratmeterzahl und dem Preisindex. Mit der sei alles versichert, erklärt er und betrachtet meine bisher unterversicherten hellen Maisstrohmatten wie kostbare Tapisserien.

Ob Glasschäden im Versicherungsschutz enthalten seien, werfe ich fragend ein. Nein, da müsse ich eine Extraversicherung abschließen, die sehr zu empfehlen sei. Die Zwischenfrage, warum sie in der alten Versicherung eingeschlossen war, überhört Herr W., sieht aus dem Fenster und merkt nachdenklich an, daß die Thermopenscheiben auch nicht versichert seien. "Wenn Sie die kaputt machen..." Ich demonstriere Zuversicht und sage, daß ich mir nicht vorstellen könne, die Scheiben zu zerschlagen, Kinder auch nicht zu meinem Einpersonenhaushalt gehören, ich also auf die Glasversicherung verzichte. Herr W., erfahren im Umgang mit uneinsichtigen Kunden, bedrängt mich nicht. Ich müsse das schließlich selbst wissen, erklärt er souverän. Ich werde unsicher. Ob ich nicht vielleicht doch?

Eine Haftpflichtversicherung hätte ich sicher schon abgeschlossen, meint Herr W. beiläufig. Ich muß verneinen. Herr W. bemüht sich, in derart unversicherter Umgebung nicht die Fassung zu verlieren. Aus seiner Tasche holt er einen weiteren Prospekt. Ich würde die Beispiele kennen, versuche ich abzuwehren. Die schon von seinen Kollegen erzählte Geschichte von der Zigarette, die Mäntel, Couchgarnituren, ja ganze Wohnungen in Brand gesetzt hat, sei von mir auch keineswegs vergessen worden, nur: ich sei Nichtraucher. Herr W. bleibt dennoch besorgt um mich und hält mir eine Broschüre mit pastellfarbenen Zeichnungen entgegen. Zu sehen sind Situationen, die ich auch ohne Zigaretten auslösen kann: daß in meinem Bad die Wasserrohre platzen und dem unter mir wohnenden Mieter die Decke herabfällt; daß ich beim Sprint zur Straßenbahn eine Rentnerin umlaufe, die sich daraufhin den Oberschenkel bricht und längere Zeit im Krankenhaus verweilen muß; daß ich in Bus oder Bahn verletzend auf einen anderen Fahrgast falle, kurz: daß ich eine Gefahrenquelle bin.

Es sei gut gemeint, erkläre ich angesichts der bunten Schreckensbilder trotzig, aber ich wolle keine Haftpflichtversicherung. Herr W., enttäuscht, sieht auf seine mißachteten Unterlagen und dann auf mich. Wie es denn mit einer Unfallversicherung sei, er habe da noch einen schönen Prospekt... Raimund Hoghe