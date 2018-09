Inhalt Seite 1 — Kind der Amische Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Szenerie ist bekannt: die großen Trecks nach Kalifornien, die von den Ost-Staaten aus in den Goldenen Westen aufbrechen. Aber diesmal geht es nicht, wie in den Filmen, um die Kämpfe zwischen Indianern, Siedlern und Regierungstruppen, die mit Trompetengeschmetter zur Hilfe eilen. In Kathryn Laskys Roman ist die Heldin ein junges Mädchen. Meribahs Vater war von den strenggläubigen Mennoniten, den Amische, ausgeschlossen worden, weil er der Beerdigung eines „Sünders“ beiwohnte. Nun sucht er eine neue Heimat, freiwillig begleitet ihn Meribah.

Ein Zug von Planwagen hat sich zusammengefunden, eine Zweckgemeinschaft, die sich der Führung eines professionellen Kundschafters anvertraut. Bis auf eine kleine Gruppe von Raufbolden sind es biedere Bürger, zivilisierte Menschen, die höflich miteinander umgehen. Meribah findet eine Freundin.

Je größer die Strapazen werden, desto mehr kommen Zank und Mißtrauen auf. Ochsen sterben, Proviant wird knapp. Für Meribah bricht eine Welt zusammen, als ihre Freundin von den Raufbolden vergewaltigt wird. Statt zu helfen, wenden sich alle von ihr ab.

Nach der schwarzen Steinwüste muß der erste Wagen zurückbleiben: Die Insassen sind zu krank, um weiterfahren zu können. Wenig später trifft es auch Meribah und ihren Vater. Er ist verletzt und kann nicht mehr weiter. Die andern wollen ihn nicht mitnehmen. Sechs Monate nach Beginn der Reise werden die beiden ausgesetzt. Der Vater stirbt. Meribah schlägt sich durch und wird von Indianern – den Yana – über Winter aufgenommen. Dann geht sie zurück nach Fontenelle Valley. „Vorläufig“ wie sie sagt.

Ein Abenteuer-Roman, aber einer mit Tiefgang. Meribah entwickelt sich von einem scheuen, etwas engstirnigen Amische-Mädchen zu einer selbständigen Person.

Sie, die fiktive Figur, ist eine der letzten, die die wirklichen Yana-Indianer noch gesehen hat. Wenig später werden sie fast alle ausgerottet. Die Namen der tatsächlichen Mörder stehen fest: Anderson, Good, Bogart, Baker, Williams, Kingsley. Viele Details und Fakten über Meribahs Zeit mit den Indianern hat Kathryn Lasky aus einem Titel von Th. Kroeber entnommen: „Ishi, the last of his tribe“.

Ein auch historisch interessantes Buch, das vor vierzig Jahren in den USA als bestes Buch für junge Erwachsene ausgezeichnet wurde.