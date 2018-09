Von Reinhard Borgmann

Die Diagnose „chronisch myeloische Leukämie“ kam für Martin Zepf völlig unvorbereitet. Ursprünglich mit Verdacht auf Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert, entwickelte sich auf einmal alles ganz anders. „Man hat mir damals knallhart gesagt, du mußt damit rechnen, daß du noch fünf Jahre hast. Irgendwo ist das ein harter Schlag, und man versucht dann diese fünf Jahre, es könnte ja auch noch ein Jahrzehnt sein, es können aber auch nur zwei Jahre sein, so intensiv auszunutzen, wie es nur eben möglich ist.“ Bisher hat sich der zweiundzwanzigjährige Familienvater aus dem Hochschwarzwald seine freundliche Art nicht nehmen lassen. „Ich lebe weiter wie zuvor. Vielleicht ein bißchen bewußter. Ich kümmere mich etwas mehr um meine wirklichen Freunde – und um mein Kind.“

Martin Zepfs Chancen für eine Heilung stehen schlecht. Einzig eine Knochenmarktransplantation kann ihn von seiner Leukämie heilen. Doch dazu benötigt er einen geeigneten Spender. Über fünfzig Personen aus seinem Verwandtenkreis wurden schon getestet, es war jedoch keiner darunter, dessen Gewebemerkmale eine ausreichende Übereinstimmung aufweisen. In der Bundesrepublik gibt es nur wenige tausend Personen, deren Gewebemerkmale für eine mögliche Knochenmarkspende typisiert sind. Eine für Martin Zepf geeignete Kombination ist nicht darunter.

Während bei Herz-, Leber- und Nierentransplantationen durch die Verbesserung immunreduzierender Medikamente die Bedeutung der Übereinstimmung von Spender- und Empfänger-Gewebemerkmalen immer geringer geworden ist, bleibt bei der Knochenmarktransplantation die höchstmögliche Übereinstimmung nach wie vor von erheblicher Bedeutung. Zu verheerend sind die Folgen unkontrollierter Abstoßungsreaktionen, die bei Unverträglichkeiten auftreten können.

60 000 Spender gesucht

Dabei sind die technischen Probleme einer Transplantation vergleichsweise gering. Beim Spender wird unter Vollnarkose an mehreren Stellen aus den Hohlräumen des Beckenknochens Markflüssigkeit abgesaugt. Schon einen Tag nach dem ungefährlichen Eingriff kann der Spender das Krankenhaus wieder verlassen, in kurzer Zeit bilden sich die Knochenmarkzellen wieder nach.

Die entnommenen Spenderzellen werden noch am gleichen Tag dem Empfänger wie eine Blutkonserve in den Kreislauf infundiert. Auch wenn die meisten Zellen absterben: Einige siedeln sich in den Knochenmarkräumen des Empfängers an und ermöglichen so die Neuentwicklung des Blutbildungs- und Immunsystems.