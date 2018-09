Inhalt Seite 1 — Wie braun war Heidegger? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter van Rossum

Martin Heidegger wurde am 26. September 1889 in Meßkirch – nahe dem Bodensee – geboren. Dort treffen wir ihn auch 21 Jahre später wieder, am Fuße eines zu enthüllenden Denkmals, das an den wortgewaltigen Prediger und Schriftsteller, den Augustinermönch Abraham a Sancta Clara erinnert. Dessen folgenreichem antisemitischen und "völkischen" Wirken am Hof zu Wien im 17. Jahrhundert entsprechend finden sich anläßlich dieser enthüllenden Veranstaltung zahlreiche prominente Vertreter des österreichisch-deutschen Antisemitismus und Nationalismus ein, kurz: das Personal, das bald im Nationalsozialismus die Dinge entschlossen in die Hand nehmen wird.

Anläßlich dieser Einweihung veröffentlicht der vielversprechende Student der Theologie Martin Heidegger seinen ersten Aufsatz. Er erscheint in der Münchener Zeitschrift Allgemeine Rundschau und würdigt Abraham für die Treue seiner Überzeugungen und seine Liebe zum Volk. 1964 kommt der inzwischen 75jährige Philosoph, der längst mit Gott gebrochen hat, neuerlich und wieder in Meßkirch – in einem seiner letzten Texte – auf den Augustinermönch zurück. Die anmutige Schilderung, die Abraham von abgehauenen und – Kochtöpfen gleich – umherkullernden Türkenköpfen gibt, dient Heidegger jetzt als Beispiel für die Sprachkunst Abrahams. Und er schließt; "Der Weg, den Ulrich Megerle (= Abraham) eingeschlagen hat, ist ein Zeichen der Strenge und Treue Abraham a Sancta Claras gegenüber dem Geschick, das ihm auferlegt wurde. Geben wir darauf acht: dann werden wir nicht nur einen ehemaligen Schüler der Schule von Meßkirch gefunden haben, sondern einen Lehrmeister fürs Leben und einen Meister der Sprache." (Rückübersetzung von mir, W.v.R.)

Die Studie, die der chilenische Philosoph und Dozent an der FU Berlin Victor Farias über Heideggers Verhältnis zum Nationalsozialismus verfaßt hat, liegt bisher nur in französischer Sprache vor: "Heidegger et le nazisme" (Edition Verdier, Lagrasse 1987, 337 S., 125 FF). Es gibt eine deutsche Übersetzung, die aber von zwei bekannten Verlagen kommentarlos abgelehnt wurde. Farias’ Buch legt nahe, daß der Philosoph tatsächlich früh in Abraham einen verwandten Lehrmeister gefunden hatte. Die Studie beschränkt sich im wesentlichen auf eine minutiöse historische Dokumentation. Philologisch-philosophische Erläuterungen erübrigen sich meist: das Gewebe der Dokumente und Zeugnisse spricht deutlich genug. Farias’ Arbeitsweise besteht hauptsächlich darin, in das Bild des einsamen Denkers, das Heidegger von sich zu zeichnen pflegte, seine ideologische, akademische und politische Umgebung nachzutragen und den in dieser Umgebung handelnden Denker zu rekonstruieren. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht Heideggers Zeit als Rektor der Universität Freiburg von April 1933 bis April 1934. Seit Guido Schneebergers "Nachlese zu Heidegger" (1962) kennen wir bereits zahlreiche äußerst kompromittierende Zeugnisse aus jener Zeit, da Heidegger sich offen zum Nationalsozialismus bekannt hatte. In der berüchtigten Rektoratsrede "Die Selbstbehauptung der deutschen Universität", aber auch in seiner Gedenkrede für den Nazimärtyrer Schlageter stellt Heidegger sein eigenes Denken umstandslos in den Dienst der nationalsozialistischen Bewegung. Farias fügt den bekannten Texten noch einige neue Funde bei. Sie zeigen Heidegger – eifrig und ehrgeizig – bei der Arbeit an der Revolutionierung der deutschen Universität. In einer Rede in Tübingen heißt es etwa: "Indes hat in der Universität die Revolution nicht nur nicht ihr Ziel erreicht, sondern noch nicht einmal begonnen. Und wenn wir uns, wie der Führer meint, im Stadium der Evolution befinden, dann kann sie sich nur vollenden mittels des Kampfes und im Kampf. Die Revolution der deutschen Universität hat nichts mit Veränderungen an der Oberfläche zu tun."

Nach dem Krieg hat Heidegger, der es verstand, sich mit der Mürrischkeit des Betrogenen darzustellen, sein Engagement als Irrtum abgetan. "Wer groß denkt, irrt groß." Er habe sich nach seiner Läuterung sofort aus dem Amt des Rektors zurückgezogen, sich aller politischen Aktivitäten enthalten und außerdem sei er gar von den Nazis als suspekt eingestuft worden. In Wahrheit war Heidegger bis 1945 pünktlich zahlendes Mitglied der NSDAP. Seine Demission als Rektor hängt hauptsächlich mit der Schwächung – und schließlichen Liquidierung – des Röhm-Flügels in der Partei zusammen. Denn auf die SA und die von Röhm geführte radikalpopulistische Fraktion innerhalb der NSDAP stützten sich nicht nur die scharf agitierenden Nazi-Studenten, sondern auch Heidegger. Die Linie, die sich dann auch nach 1934 in der nationalsozialistischen Universitätspolitik durchsetzte, hatte mit Heideggers Vorstellung vom "Wissensdienst" und seiner organisatorischen Gestaltung nicht viel gemein. Einfach gesagt: das war ihm zu lau.

Farias liefert zahlreiche Beispiele dafür, daß Heidegger auch nach seinem Rücktritt dem Regime noch zahlreiche Beweise seiner Treue lieferte. Schon im August 1934 bot er seine Dienste neuerlich an, diesmal für eine geplante Dozentenakademie. Es stimmt allerdings auch, daß Heidegger von gewissen Parteikreisen als "unverständlicher Denker" und als Sympathisant der in Ungnade gefallenen radikalen Fraktion mißtrauisch beobachtet wurde. Im Gegensatz zu Heideggers Darstellungen läßt sich aber nachweisen, daß diese Reibungen weder seine Loyalität gegenüber dem Regime noch den Kredit, den er genoß, wesentlich beeinträchtigten. Punkt für Punkt widerlegt Farias die Argumente, die Heidegger 1945 zu seiner Entlastung angeführt hatte. Im Gegenteil entsteht mehr und mehr der Eindruck, Heideggers Schmollen nach der Aufgabe des Rektorats beruhte darauf, daß der Philosoph glaubte, den Nationalsozialismus besser zu verstehen als die amtierenden Nazis selbst. Heidegger verband deshalb seine Ergebenheit gegenüber dem Regime mit einer gewissen Skepsis bezüglich der konkreten Politik. Es gibt keinen Anlaß zu glauben, Heidegger habe nach dem Krieg die Fronten gewechselt, ja er sei auch nur verunsichert gewesen. So quittierte er beispielsweise die Mitteilung, daß die Besatzungsmacht ihn vorläufig von allen akademischen Aufgaben suspendiere, mit der höhnischen Bemerkung: Wenn die geistige Situation der Zeit sich dies erlauben könne, dann bitte. 1967 hat er Victor Farias im Verlauf einer flüchtigen Bekanntschaft eröffnet, daß die romanischen Sprachen ja leider nicht in der Lage seien, das Wesen der Dinge zu erfassen. Dieses Diktum hat Farias auf die Suche nach dem Ursprung solchen Denkens geführt.

Man mag Details seiner Untersuchung anfechten, um Nuancen ringen, insgesamt wird sich nicht an dem Befund rütteln lassen – zumal sich irgendwann ja auch einmal jene Archivtüren öffnen werden, vor denen Farias heute ein ums andere Mal abgewiesen wurde. Nein, es spricht nichts mehr dafür, daß Heidegger ein weltfremder Schwärmer gewesen sei, der das eine Mal, da er in die Niederungen herabstieg, auch gleich in trügerische Händel verstrickt wurde. Nein, die Person, der Denker, der Amtsträger war tief eingelassen in die vergifteten Gefühle des "geistigen" Bürgertums seiner Zeit, die im Faschismus münden sollten. Mit den Nazis hat er nicht nur die häßlichen Träume geteilt, sondern auch ihre Unerbittlichkeit und gnadenlose Kleinlichkeit – Farias dokumentiert mehrere Fälle, die Heidegger als Denunzianten zeigen.