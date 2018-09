Inhalt Seite 1 — Zu diesem Text Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Fast täglich kommt jetzt das graue Auto mit den grauen Männern, d. h. SS-Männern von der Gestapo, und bringt Material für den Ofen. Da er gestern nicht in Betrieb war, konnten wir hineinschauen. Es lag drin die Asche von vier Polen. Wie wenig doch von einem Menschen übrigbleibt, wenn alles Organische verbrannt ist! Der Blick in einen solchen Ofen hat etwas Beruhigendes... Die Polen sind augenblicklich wieder sehr frech und infolgedessen hat unser Ofen viel zu tun. Wie schön wäre es, wenn man die ganze Gesellschaft durch solche Öfen jagen könnte!“

Hermann Voss, deutscher Arzt und Anatom, Tagebuchaufzeichnung vom 15. Juli 1941. – Das Anatomie-Lehrbuch Voss-Herrlinger, geschrieben 1946, ist heute noch Standardwerk der deutschen Medizinerausbildung.

Ein Streit ist zu dokumentieren. Ein Streit, der seit Monaten die deutsche Ärzteschaft beschäftigt und der inzwischen auch im Ausland registriert wird. Es geht um die Vergangenheit und um den Umgang mit ihr und um die Frage, welche Lehren für die Gegenwart zu ziehen sind.

Die Chronologie der Ereignisse:

Im Mai 1986 tagte der sechste Weltkongreß der internationalen Vereinigung „Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges“ in Köln. 4000 Mediziner aus 59 Ländern waren gekommen. Einen der Hauptvorträge hielt ein Deutscher: Dr. Hartmut Hanauske-Abel, zu dieser Zeit beschäftigt an der Universitätskinderklinik in Mainz. In englischer Sprache referierte er zum Thema „From Nazi Holocaust to Nuclear Holocaust – a lesson to learn?“ (Der Autor übersetzt es mit: „Vom Nazi-Holocaust zum nuklearen Holocaust – Wiederkehr eines historischen Modells?“). Er lieferte eine wissenschaftliche Analyse zur Verstrickung der Ärzteschaft in die Massenmorde des Dritten Reiches. Am Ende fragte er provokant, ob Ärzte heute nicht wieder schuldig würden, wenn sie sich in Lehrgängen auf die medizinischen Konsequenzen eines Atomkrieges vorbereiten lassen, statt ihre Stimme dagegen zu erheben. Stehend applaudierten die Zuhörer. Gleich im Anschluß bat Dr. Robin Fox, Mitherausgeber der renommierten englischen Medizin-Zeitschrift The Lancet, den Vortrag drucken zu dürfen; Er erschien im August 1986.

Hanauske-Abel hat seitdem eine Menge Schwierigkeiten mit ärztlichen Standesvertretern (siehe ZEIT 25/87). Keine deutsche Mediziner-Zeitung kam auf die Idee, den Vortrag in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Bis heute nicht. Am 30. April 1987 aber brachte das Deutsche Ärzteblatt, das allen Ärzten in der Bundesrepublik zugestellt wird, ein Interview mit dem Präsidenten der Deutschen Ärztekammer, Dr. Karsten Vilmar. Unter der programmatischen Überschrift „Die ‚Vergangenheitsbewältigung‘ darf nicht kollektiv die Ärzte diffamieren“ wurde acht Seiten lang mit Hanauske-Abel abgerechnet. Der Text verstand sich als eine Richtigstellung „aus deutscher Sicht“: Vilmar sah Hanauske-Abels Thesen als „Indiz dafür, daß der Autor die Ärzte der Bundesrepublik Deutschland außerhalb unserer Grenzen zu diskreditieren wünscht“.

Die tödlichen Menschenversuche im Dritten Reich bewertet Vilmar als das Werk „radikaler Ärztekader“, als “verbrecherische Handlungen einzelner Berufsangehöriger“, die in einem „makabren Orden“ organisiert gewesen seien. Nur rund 400 Ärzte seien an den Verbrechen unmittelbar beteiligt gewesen, und diese Versuche hätten allein deshalb so stattfinden können, weil sie „von der Außenwelt hermetisch abgeschlossen waren“. Vilmar berief sich unter anderen auf Alexander Mitscherlich, der die Geschichte der NS-Medizin nach dem Krieg als erster dokumentierte.