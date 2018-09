Zwischen Macht und Moral: Die CDU spürt den Stachel des Skandals

Von Rolf Zundel

Die Christlich-Demokratische Union hat auf eine ungewöhnlich schwierige Herausforderung eine geschickte Antwort gefunden; Die Selbstbesinnung wurde klug inszeniert, von Parteichef Kohl und Generalsekretär Geißler vorgeführt und von dem Parteitag nicht undankbar erlebt. Die CDU hat ihr Treffen natürlich nicht strahlend beendet, aber sie hat sich Erleichterung verschafft. Wer die Ausgangslage in Rechnung stellt – den monatelangen Streit um Abrüstung und Steuerreform, das Gezänk der Strategiedebatte und schließlich das, "was sich in Kiel zugetragen hat", wie Kohl den Skandal in einer sehr typischen Formel umschrieb –, muß anerkennen, daß schon dies ein Erfolg war.

Geschickt – das Wort nimmt sich in der moralgetränkten politischen Debatte in der Bundesrepublik nicht sehr eindrucksvoll aus. Manchmal wünschte man sich statt dessen angelsächsischen common sense, der Regelverletzungen kühler betrachtet – und ohne Umschweife ahndet; dann würden Menschen und Institutionen weniger zerstört. Geschickt soll ja auch nicht heißen, daß der Parteitag das Reinigungsstück der Reden nur als lästige Pflicht betrachtet hatte. Er bedurfte offenbar – im alten Sinn des Wortes – einer Moralpredigt.

Sich in verzweifelter Lage ans Christliche, an Gott, zu erinnern, ist ja so schlecht auch nicht. Wohin sonst soll sich ein Christdemokrat wenden, wenn er nicht mehr weiter weiß? Und das gilt selbst dann noch, wenn die tiefe Weisheit sich schnell in den nützlichen Trost verwandelt, nun sei das Unangenehme erledigt, jetzt könne man weitermachen – etwa nach dem Motto Lothar Späths, der an seinen Wahlkampf dachte: "Jetzt haben wir genug gejammert, jetzt kommt die Zukunft, die packen wir an."

Es könnte sein, daß die CDU in ihrer Not sich einen sehr anspruchsvollen Verbündeten gesucht hat. Im christlichen Glauben, auch wenn er konservativ domestiziert ist, steckt sehr viel mehr revolutionäres Potential als im neugewählten CDU-Präsidium. Wer sich ernsthaft auf ihn einläßt, kann seine Wirkung nicht auf den Paragraphen 218 begrenzen, sie greift über auf Menschenrechte und Friedenspolitik.

Der analytische Befund, nicht als Vorwurf formuliert, ist eindeutig: Der Kieler Skandal wurde nach einem nicht unbekannten Muster verarbeitet, Schuld wurde zur "Tragik", zur "Heimsuchung", erkennbar wurde nur ein "Unseliger" namens Pfeiffer, mit dem niemand wirklich etwas zu tun hatte. Als die eigentlichen Gegner werden diejenigen dargestellt, die der CDU eine Vergangenheitsbewältigung aufnötigen, vor allem die SPD und die Presse, Mitschuldige außerdem. Wahrscheinlich ist es in einer solchen Situation zuviel verlangt, ganz auf Lebenslügen zu verzichten. Gerade daran zeigt sich, wie tief der Fall Barschel die Partei getroffen hat. Der Stachel schmerzt, und ein wenig Katharsis läßt sich nicht vermeiden.