Von Andreas Kilb

Im Parco Borghese in Rom, nahe beim Pincio, einem Garten mit Aussichtsterrasse, von der man auf den Westteil der Stadt bis zur Engelsburg und dem Petersdom hinunterschauen kann, steht eine Wasseruhr. Ein plumper, moosbewachsener Felsstumpf ragt aus einem flachen dessen ein steinerner Bogen, der das Uhrgehäuse trägt. Die Uhr wohnt in einem Holzkästchen, dessen Inneres man durch ein Glasfenster an der Vorderseite betrachten darf. Man sieht ein hölzernes Geströmt auf dem das Uhrwerk ruht, und zwei zierliche, bronzene Schaufeln, in die oben das Wasser strömt und den Stundenzeiger antreibt. Darunter liest man auf einer Marmorplatte: Idrocronometro / Ideato E Construito / Nel 1867 Dal / Padre Domenicano / Giambattista / Embriaco.

Gäbe es ein Museum der poetischen Wissenschaften, der Hydrochronometer des Dominikanerpaters Embriaco hätte darin einen Ehrenplatz verdient. In dieser kleinen Uhr steckt ein Traum: der Menschheitstraum, das Feste und das Flüchtige, das Meßbare und das Unerschöpfliche, die endliche Einheit der Zeit und den endlosen Strom des Elements zu verbinden. Man muß eine Weile hinschauen, um zu begreifen, wie widersinnig das ist; und wie wunderbar. Hier genügt ein Tropfen, eine Winzigkeit zuviel auf einer der Schaufeln, um das Zifferblatt für alle Zeit vom Kurs abzubringen, auf dem die Stunden laufen. Dann zerbricht die Brücke zwischen dem Stoff und dem Zeichen, das er bewegt, dem Zeiger, den er in Gang hält. Der Fluß der Zeit: hier wird er zum Bild.

Es gibt einen Apparat, der auf ähnliche Weise funktioniert. Er besteht aus einer Kamera, einem Streifen lichtempfindlichen Zelluloids, einem Projektor und einer Leinwand in einem abgedunkelten Raum. Durch alle diese Instrumente zieht ein unaufhörlicher Fluß von Bildern, den man aufhalten, teilen, zerschneiden kann; aber auf der leeren Leinwand werden die Bilder zu Zeichen, sie zeigen etwas an: eine andere Zeit, die Zeit eines Films. Wie leicht kann sie aus den Fugen gehen, wie schnell gerät das Zifferblatt in Unordnung! Ein Bild zuviel oder zuwenig, und die Magie ist dahin ... das ist genau der Moment, in dem der Zuschauer im Kino auf die Uhr sieht.

Vom Hydrochronometer im Parco Borghese bis zum Produktionsbüro am Corso d’Italia geht man zu Fuß eine Viertelstunde. Um vier Uhr will mich der maestro empfangen. Es geht um einen Film: "Intervista / Erdacht und konstruiert / im Jahr 1987 / vom Regisseur / Federico / Fellini". Die Geschichte eines Interviews. Ein junger Journalist besucht eine berühmte Filmdiva, stellt ein paar unbeholfene Fragen und erfährt – nichts. "Ah, hören Sie zu", sagt die Diva, "ich glaube nicht an Interviews ...". Fellini natürlich auch nicht. Unter den Dingen, die er nicht mag, stehen Interviews nach "Parties, Festen, Kutteln" an vierter Stelle. Ideale Bedingungen für eine Intervista..."

Ich schaue auf die Uhr.

Ich besitze eine kleine Auswahl von Archivmaterial über Federico Fellini, die ungefähr drei Kilogramm wiegt, Essays, Rezensionen, Interviews, Enthüllungen, Klatsch. Die darin enthaltenen Thesen über das Werk des Regisseurs lassen sich etwa folgendermaßen zusammenfassen: