Mediziner und Krankenkassen streiten nach der Einführung einer neuen Gebührenordnung für Ärzte wegen einer möglichen Verschlechterung der Schilddrüsendiagnostik mit radioaktivem Jod: Aus Kostengründen könnten künftig viele Patienten höheren Strahlendosen ausgesetzt werden als notwendig.

Der „Kropf“, die häufigste Schilddrüsenkrankheit, läßt sich oft schon durch Abtasten, Ultraschall und Hormununtersuchungen diagnostizieren. In vielen Fällen sind jedoch gut- und bösartige Veränderungen nur schwer voneinander abzugrenzen, eine Untersuchung mit radioaktivem Jod ist dann meist angezeigt. Jod wird von der Schilddrüse zur Herstellung von Hormonen aus dem Blutkreislauf herausgezogen. Erhält der Patient radioaktives Jod, dann wandert dieses ebenfalls in die Schilddrüse und macht sie zur Strahlenquelle. Diese Strahlung wird mit speziellen Kameras aufgenommen, die Bilder liefern wichtige Entscheidungshilfen für den Arzt.

Für solche Untersuchungen bieten sich zwei verschiedene „Atomsorten“ (Isotope) des Jod an: Das seit Tschernobyl vielen bekannte Jod 131, das innerhalb von acht Tagen zur Hälfte zerfällt, und das wesentlich kurzlebigere Jod 123, das bereits in dreizehn Stunden zur Hälfte zerstrahlt ist. Wegen seiner wesentlich kürzeren Lebensdauer und seiner deutlich energieärmeren Strahlung belastet Jod 123 den Patienten erheblich weniger als das seit Jahrzehnten eingesetzte Jod 131. Deshalb hat das kurzlebige Isotop 123, das in der Bundesrepublik vorwiegend im Kernforschungszentrum Karlsruhe künstlich hergestellt wird, in der medizinischen Diagnostik das risikoreichere Jod 131 weitgehend verdrängt.

Die gesundheitheitliche Gefahr bei der Anwendung von radioaktivem Jod ist schwer abzuschätzen. Die Belastung des ganzen Körpers bei einer solchen Untersuchung sei im Vergleich zu einer Lungen-Röntgenaufnahme sicherlich geringer, meinte der Nuklearmediziner Professor Ricardo Montz vom Universitätskrankenhaus Hamburg. Die lokale Belastung der Schilddrüse sei hingegen wesentlich höher. Auch wenn der diagnostische Nutzen des Jod 131 seine schädlichen Wirkungen mehr als aufwiegt: existiert ein Präparat mit geringerem Gefahrenpotential, sollte es auch verwendet werden.

Trotzdem wird Jod 131 vermutlich häufiger benutzt als es notwendig ist. „In diesem Zusammenhang bedauerlich sind neuere Regelungen der Krankenkassen, die die Verwendung des billigeren, aber für die Patienten ungünstigeren Jod 131“ förderten, ist aus dem Kernforschungszentrum Karlsruhe zu hören. Bis zum Oktober dieses Jahres, so der Pressesprecher der Allgemeinen Ortskrankenkassen, Cyrill von Radzibor, wurden der Materialaufwand, also das radioaktive Jod, und die ärztliche Tätigkeit getrennt verrechnet. Es spielte also für die ärztlichen Unkosten keine Rolle, welches Isotop zur Verwendung kam. Inzwischen aber wird, um die Abrechnung „einfacher und kostensparender“ zu gestalten, die gesamte Diagnose mit einer Pauschale abgegolten. Der Haken bei der Sache: „Das strahlungsärmere Jod 123“ sei, so schrieb die Ärzte Zeitung, „vier bis fünfmal so teuer wie das sechzigmal strahlungsintensivere Jod 131“.

Wegen der Kostenexplosion im Gesundheitswesen müssen Ärzte und Krankenhäuser zunehmend wirtschaftlich knapp kalkulieren. Entgelten die lassen den Einsatz von besseren, aber dafür teureren diagnostischen Mitteln nicht mit einer höheren Vergütung, laufen sie Gefahr, indirekt den Kauf schlechterer Diagnostika zu fördern. Von Radzibor läßt dieses Argument nicht gelten – es sei die ethische Verantwortung der Ärzte, für ihre Patienten die jeweils beste Methode auszuwählen. Hoffentlich. Uwe Sander