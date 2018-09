Inhalt Seite 1 — Ein Gegengift Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Dunkeln sitzt ein Monster, kahlköpfig, glupschäugig und dämonisch wie nur Peter Lorre in „Mad Love“. Es stellt dumpf eine letzte Frage an jemanden, der nicht zu sehen ist: „Joe? John?.“ Sie bleibt unbeantwortet. Sie gilt dem gleichen Mann, der zwei Namen trug, einen öffentlichen, einen privaten. Der Fragende hat den Befragten soeben erschlagen. Er wird ihm in den Tod mit Schlaftabletten folgen. Durch den Briefkastenschlitz werfen die besorgten Nachbarn Blicke. Die Tür wird aufgebrochen. Die Ermittlung fällt ins Haus. In ihrem Gefolge eilt eine elegante Frau hinzu, die Agentin des Opfers. Heimlich nimmt sie die Tagebücher des Ermordeten an sich, die der Film jetzt in Rückblenden aufblättert.

Die Toten waren ein Liebespaar, schwul und schreibend, sogar real existierend: Joe Orton, englischer Dramatiker („Seid nett zu Mr. Sloane“, „Beute“) und sein Freund Kenneth Halliwell, schriftstellernd, aber ungedruckt, dessen einziger Erfolg der Erfolg seines Freundes war. Der Regisseur Stephen Frears hat in seinem letzten Film „My Beautiful Launderette“ auf sozialutopischen Witz gesetzt, die Männerliebe zwischen einem Engländer und einem Pakistani. Da waren die Wünsche stärker als die Vorurteile. In „Prick Up Your Ears“ werden die Witze zur frechen Moritat und die Wünsche mörderisch.

Joe (Gary Oldman, der im Film „Sid and Nancy“ die Sex Pistol Sid verkörperte) ist ein drahtiger Junge, der am Provinzmief der Stadt Leicester leidet. Kenneth (Alfred Molina als Schwergewichtler der Empfindung) wirft sich zum Beschützer des verlorenen Sohnes auf. Sie lernen sich, gleich unbegabt im ernsten Fach der Shakespeare-Rollen, als komische Talente in der Schauspielschule kennen. In ihrer Londoner Wohnung, kaum größer als ein Schuhkarton, kommt es, während im Fernsehen die Krönung der Königin übertragen wird, zur ersten Verführung. Zehn Jahre lang bleiben die charmanten Burschen in ihrem Taschentheater, in dem sie Szenen einer Ehe spielen.

Die Rollen verschieben sich. Ken beklebt die Tapeten mit Kunstbildern aus aller Welt, die er in der Leihbücherei entwendet. Die weiße Wand wächst zu. Überblendungen zeigen, wie die Zeit im Wartezustand verstreicht. Joe indessen zieht in die Welt und entdeckt seine Haut als Tapete, die er mit fremden Erfahrungen beklebt. Männer in der U-Bahn, in Parks, auf den Straßen. London swingt in den sechziger Jahren. Die Bedürfnisanstalt zur Befriedigung unterdrückter Leidenschaften ist nicht länger an verschwiegene Orte gebunden. Ken, der sich die Nase pudert, wird rücksichtslos eifersüchtig, und Joe, der ohne Slip in seine Jeans steigt, rigoros ausschweifend.

So sehr, die neue Kleiderordnung auch befreit aussehen mag, die Körper, die sie kostümiert, sind es noch nicht. Aus dieser Differenz zieht der Film seinen unverschämten Witz. Eine gewundene Höflichkeit explodiert als Fauxpas. Ein stilvolles Diner mit Kerzenlicht dient ab Kulisse gelassen geäußerter Obszönitäten. Die anzüglichen Stellen des Tagebuches von Joe Orton, in Kurzschrift gehalten, muß die unbedarfte Schwiegermutter des Biographen entziffern, ohne daß es ihr die Sprache verschlagen darf. Jede Figur steht brav zu ihren Peinlichkeiten. Das Drehbuch, das Alan Bennett nach der Orton-Biographie von John Lahr schrieb, rettet die Provokation, die in den Repliken der Orton-Stücke lag. Was dort süffisant wie von Oscar Wilde begann, endet hier tückisch wie von Edward Bond.

Orton griff ebenso körperbesessen zur Schreibmaschine wie zur Hantel, ebenso unerschrocken zu roten Socken wie zur schwarzen Lederkappe. Was er sah, wollte er haben. Zur Welt verhielt er sich wie ein Kommunist der Gefühle. Das verstörte nicht nur seinen Freund. Das verwirrte auch seine literarische Agentin Peggy (Vanessa Redgrave in einer überflüssigen Rolle). Mit dem Durchbruch Ortons auf den Londoner Bühnen hatte das Taschentheater des Paares ausgespielt. Joe entzieht sich im Film seinem Lehrmeister Ken mit dem aufschlußreichen Satz, er sei nicht Eliza Doolittle.

Ein Blumenmädchen gleichen Namens war in Shaws „Pygmalion“ das Geschöpf des Professor Higgins. Frears belebt diesen alten Mythos der Bevormundung. Pygmalion war ein Beispiel, daß die Kunst ihre eigenen Geschöpfe zum Leben erwecken kann. Der zweite Teil, schon seltener erzählt, gilt der antiken Allmacht des Künstlers, sein Ebenbild auch wieder zerstören zu können. Der Filmtitel „Prick Up Your Ears“ („Mach mal die Ohren weit auf!“) ist eine Aufforderung, Organisches zu formen. Spricht man sie verschliffen aus, kann sie allerdings auch deutlicher werden („Prick Up Your Rears“). Frears, geht mit dem Mythos respektlos um. Sein Paar ist nur ein höhnisches Echo auf Pygmalion und Aphrodite.