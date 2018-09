Inhalt Seite 1 — Luftverkehr: Das Ende der himmlischen Ruhe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Alle Anzeichen sprechen dafür, daß Reisende im kommenden Jahr mit Niedrigstpreisen umworben werden wie nie zuvor. Veranstalter und Lufthansa sitzen in den Startlöchern: Der „open sky“ in der Bundesrepublik steht kurz bevor.

Mit einer Liberalisierung des europäischen Luftverkehrs durch den Brüsseler EG-Ministerrat rechnet Frank Beckmann, Vorstandsmitglied der Deutschen Lufthansa, schon Anfang 1988. Damit, so Beckmann auf der Jahrestagung des Deutschen Reisebüro-Verbandes (DRV) in Lissabon, werde sich „unsere Reisewelt total verändern“.

Diese Worte sind möglicherweise nicht zu hoch gegriffen. Denn die neue Freiheit in der Luft wird die europäischen Airlines in die Lage versetzen, ihre Preise frei zu kalkulieren und sich beim Werben um Fluggäste gegenseitig mit Sonderkonditionen zu unterbieten. Sie können künftig mehr Flüge offerieren als bisher, Starts und Landungen werden von jedem europäischen Flughafen aus möglich sein. So wäre es beispielsweise denkbar, daß eine französische Fluggesellschaft zunächst in Gatwick und dann in München Gäste aufnimmt und mit ihnen nach Mallorca oder Sizilien fliegt oder daß eine britische Airline innerdeutsche Strecken bedient.

Zehn Jahre nach Einführung der Deregulation in den USA würden, wenngleich als europäische Variante, amerikanische Verhältnisse Einzug halten. Das Tarif-Wirrwarr sich täglich, oft stündlich ändernder Konditionen kann der Verbraucher dann allerdings kaum mehr durchschauen. Durchblick haben nur noch Fluggesellschaften und Reisebüros, die an elektronische Informations- und Reservierungssysteme angeschlossen sind. Ihnen jedoch eröffnen sich lukrative Perspektiven. Sie können künftig in letzter Minute die günstigsten Flüge mit preiswerten Hotels als Billigpakete auf den Markt werfen. Damit werden die Grenzen zwischen Linie und Charter fließend wie nie zuvor.

Zu erwarten ist zudem, daß sich europäische Anbieter verstärkt in der Bundesrepublik etablieren, beispielsweise der englische Preisbrecher Thomson.

Auf diesen Angebotsdruck werden die Reiseveranstalter zwangsläufig mit reduzierten Preisen reagieren müssen, wenn ihnen die Kundschaft nicht davonlaufen soll. Immerhin macht der Charter, der in diesem Jahr schätzungsweise sechs Millionen Urlauber in die Ferien transportierte, 54 Prozent des gesamten Flugreiseverkehrs aus.

Wie allerdings die deutschen Flughäfen mit dem Boom am Himmel fertig werden sollen, weiß derzeit niemand zu sagen. Schon im zurückliegenden Sommer mußte insbesondere der Charter Rekordverspätungen hinnehmen. Selbst die Lufthansa, früher für ihre Pünktlichkeit bekannt, kam in Verruf. Nur drei Viertel ihrer Maschinen, die deutsche Airports ansteuerten, blieben im versprochenen Zeittakt.