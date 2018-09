Seit Menschengedenken brüten in Westnorwegen Millionen Seevögel. Die Felsküste mit ihren Fjorden und vorgelagerten Inseln bietet gute Lebensbedingungen für hohe Fischbestände, die wiederum Nahrungsgrundlage für die Seevögel sind. Doch in jüngster Zeit erlebten viele Kolonien einen dramatischen Niedergang. Besonders betroffen waren Trottellumme, Papageitaucher, Dreizehenmöwe und Krähenscharbe, ein naher Verwandter des Kormorans. Auf Hjelmsøya, südwestlich des Nordkaps, im wichtigsten Brutgebiet der Trottellumme, nahm der Bestand von 100 000 Brutpaaren im Jahr 1965 auf 2000 Individuen im Jahr 1987 ab. Darunter befanden sich nur wenige brütende Paare, und viele Jungtiere erreichten nicht ihr Normalgewicht.

Die ehemals größte Papageitaucherkolonie Norwegens auf der südlichen Lofoteninsel Rest (700 000 Paare im Jahr 1964) hat schon seit Jahren einen rapiden Schwund zu verzeichnen. Von dem Restbestand brüteten 1987 nur zehn Prozent der anwesenden Tiere, und die Kükensterblichkeit war annähernd total. Neben diesen spektakulären Verlusten wurden bei vielen anderen Seevogelarten Bestandseinbrüche festgestellt: In Troms, West-Finnmark, ging der Krähenscharbenbestand seit 1985 um 70 Prozent zurück. Auf Lille Kamey, früher mit 3000 Paaren die, stärkste Kolonie, brütet heute keine Krähenscharbe mehr.

Seitdem in den vierziger Jahren erstmals der Bestand von arktischen Seevögeln registriert wurde, ist ein ständiger, allmählicher Schwund zu beobachten. Bei dem Papageitaucher hat sich die Situation seit den siebziger Jahren drastisch verschärft – jährlich verhungerten Hunderttausende Jungvögel. Wegen dieser Katastrophe blieb der Zustand der Lummenkolonien weitgehend unbeachtet. Auch hier ist inzwischen der langjährige kontinuierliche Rückgang von einem abrupten Zusammenbruch der Brutpopulation abgelöst worden.

Eine wichtige Ursache für die beständige Abnahme ist das Ertrinken in Fischnetzen: Die wirtschaftlich interessanten Fische ernähren sich wie die Trottellummen und andere Seevögel von Kleinfischen. Dazu zählen Junghering, Lodde – eine Gruppe lachsähnlicher Kleinfische – und Sandaal. Im Frühjahr laichen riesige Loddenschwärme in der Nähe der Küste Norwegens. Der Kabeljau folgt ihnen und wird dort gefischt; viele Trottellummen verfangen sich ebenfalls in den Netzen. Man schätzt, daß jährlich Tausende bis Zehntausende auf diese Weise umkommen. Auch die Treibnetzfischerei auf Lachse im Frühjahr verursacht große Verluste. Öl und andere Giftstoffe scheinen dagegen im Nordmeer bis jetzt nur eine untergeordnete Rolle zu spielen.

Die Tragödie verschärfte sich, als 1985/86 der Loddenbestand im Nordmeer zusammenbrach. Daraufhin wurden Tausende abgemagerter und verhungerter Trottellummen angespült. Ursache dafür ist die verstärkte Nutzung von Kleinfischen zur Futtermittelproduktion, insbesondere auch für die neu entstandene kommerzielle Lachszucht und für Nerzfarmen. Zu der Vernichtung der Fischbestände tragen zusätzlich die Sattelrobben bei, die sich in den letzten Jahren enorm vermehrt haben, nachdem Robbenfelle nahezu unverkäuflich geworden sind. Im vergangenen Jahr kam es zu einer regelrechten Invasion, so daß die Fischer mancherorts viele Sattelrobben statt Trommellummen in ihren Netzen fanden.

Bisher wurde das Seevogelsterben in der deutschen Öffentlichkeit kaum bekannt. Wir haben darüber von unseren norwegischen Kollegen Svein Myrberget (Direktorate for Naturvervalting, Trondheim) und Wim Vader (Tromsø Museum) erfahren, die uns ihre Daten zur Verfügung stellten. Es übersteigt im allgemeinen das Vorstellungsvermögen, daß Tiere, die in so ungeheurer Zahl vorkommen, in kurzer Zeit ausgerottet werden können. Leider gibt es dafür genügend Beispiele in der Vergangenheit.

Die Autoren arbeiten am Zoologischen Institut der Universität Köln