Von Heinrich von Tiedemann

Adelsö ist ein kleines, fruchtbares Eiland mitten im Mälarsee, etwa 25 Kilometer östlich der City von Stockholm. Wie der Name verrät, muß dort vor langer Zeit einmal etwas Nobles, Adeliges vor sich gegangen sein, und tatsächlich hat dort vor rund siebenhundert Jahren König Magnus Landulas durch ein Privilegiengesetz den schwedischen Ritterstand begründet.

Auf Adelsö, wo heute noch imposante Häuptlingsgräber an Macht und Reichtum der Wikinger erinnern, wollen nun, hieß es, die modernen Sozialhygieniker Schwedens eine Quarantänestation für Aids-Kranke einrichten. So jedenfalls las man es vor kurzem in vielen Blättern der westlichen Presse, und die Empörung zitterte durch jede Zeile. Darüber sind nun wiederum alle jene empört, denen der Vorwurf gilt, mit der schlimmsten Plage unserer Gegenwart brutal-bürokratisch umzugehen.

Was also ist wahr an dieser Tatarenmeldung, die – Zitat aus diesen Tagen: „Schweden ist ein blitzsauberes, spießiges Utopia mit teilentmündigten Bürgern und einer autoritären Superbürokratie, die gegebenenfalls Eltern die Kinder wegnehmen und uneinsichtige Aids-Infizierte internieren kann ...“ – so nahtlos in ein besonders bei uns, fleißig gepflegtes Schwedenbild paßt?

Wer in Stockholm den Wirkungen und Auswirkungen der tödlichen Immunschwäche nachspüren will, muß in der Tat. viele Büros aufsuchen und noch mehr öffentliche Bedienstete zum Gespräch bitten. Denn seit 1982 der erste Fall von Aids in Schweden diagnostiziert worden ist, hat sich der Staat, der sich uneingeschränkt und fast ohne Widerspruch als Hüter der gesellschaftlichen Interessen versteht, zur Mobilmachung entschlossen. Wie vor genau zwanzig Jahren, als es darum ging, den Straßenverkehr von links auf rechts umzustellen, werden alle Register der Masseninformation gezogen, besinnt man sich der Gemeinsamkeit von Regierenden und Regierten, die dem Land schon so oft den Tadel des Konformismus eingebracht haben.

Die Ritter gegen den apokalyptischen HIV-Virus kennen keine Parteien mehr, sie beschwören einstimmig die Solidargemeinschaft. Auf einer jüngst veranstalteten Konferenz unter dem Motto „HIV am Arbeitsplatz“ saßen sie alle einträchtig auf dem Podium, Politiker, Unternehmer, Gewerkschafter, Soziologen, Ärzte und Bakteriologen, jeder von ihnen mit dem Ausdruck besten Willens, der Krankheit Paroli zu bieten und ihren Opfern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Auch die Vertreter der privaten Vereinigungen, die sich schon vor dem Anbruch des Aids-Zeitalters der Sorgen und Nöte der Narkomanen, der Homosexuellen und Lesbierinnen angenommen hatten, kamen zu Wort und fanden volles Verständnis. Ohne den Einsatz dieser Samariter der Bahnhofshallen und Hinterhöfe, so ein ranghoher Bürokrat, sei alle Mühe ohnehin vergebens. Kein Wunder, daß das abschließend anberaumte Streitgespräch in harmonisch abgestimmte Statements mündete, die Meinungen über die Strategie des Feldzugs nahezu deckungsgleich blieben. Bei der Neigung schwedischer Referenten, auch nicht das geringste Detail auszulassen, war es im übrigen recht spät geworden, und ein gemeinsamer Theaterbesuch stand noch bevor. Der Spielplan verzeichnete ein Stück mit dem Titel: „Gibt es Tiger im Kongo?“, das dramatisierte Psychogramm eines Aids-Kranken im schwedischen Alltag.