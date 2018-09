Inhalt Seite 1 — Kopfnicken und Katzbuckeln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vom Ansprach und Elend des Fernseh-Journalismus

Von Nina Grunenberg

Anruf genügt: Schon ist er abserviert, der Moderator. Schneller, als er ahnen konnte, haben sich die Zustände in den öffentlichrechtlichen Anstalten, die Klaus Bresser, der designierte Chefredakteur des ZDF, in einem erfrischend offenherzigen Interview beschrieben hatte, an ihm selber illustriert. „Wenn das Fernsehen gelegentlich zahm erscheint“, hatte Bresser gemeint, „liegt es nicht an dem Druck von außen, sondern an dem mangelnden Mut und an der professionellen Unzulänglichkeit von uns Journalisten.“

Als allseits bekannte Beispiele für die Jasager im Journalismus erwähnte er noch „die Fellers und Lojewskis“, Kollegen ausgerechnet vom Bayerischen Rundfunk. Zur Strafe für seinen nonchalanten Vorwitz durfte Bresser am Montagabend das Streitgespräch zwischen Franz Josef Strauß und Egon Bahr zum Thema Abrüstung nicht moderieren. Strauß, der politische Patron der CSU-Journalisten Feller und Lojewski, hatte das ZDF vor die Alternative gestellt, entweder ihn auf dem Bildschirm zu präsentieren oder aber Klaus Bresser; die Anstalt entschied sich für den CSU-Politiker. Anstelle von Bresser sprang Reinhard Appel ein. Er hätte es nicht tun sollen. Daß sein weiches Herz die Anmaßungen der Politiker allemal besser erträgt als die Kritik der Journalisten, braucht er nicht mehr zu beweisen.

Lassen wir die Politiker beiseite: Sie nehmen die Journalisten, wie sie sich geben. So erschien Bundeskanzler Helmut Kohl am Dienstagabend mit seiner Erklärung zur Unterzeichnung des Abrüstungsvertrags in Washington nicht – wie geplant – in der aktuellen „Brennpunkt“-Sendung der ARD, sondern auf sein Drängen hin in der „Tagesschau“. Dies verdankt er einem Beschluß der ARD-Programmdirektoren. Die Tagesschau-Redakteure wehrten sich dagegen, ihre Nachrichtensendung zur amtlichen Verlautbarungsarena der Regierung degradieren zu lassen – vergebens.

Staatsferne ade: Die Politiker hätten nicht die Mittel, sich ihre Moderatoren, ihre Gesprächspartner und nun sogar ihre Sendeplätze im Programm selber auszusuchen, wenn sie nicht mit dem vorauseilenden Gehorsam und der Willfährigkeit der Verantwortlichen in den Anstalten rechnen könnten. Sie machen die mächtig, die ihnen dienen.

Kurzer Draht