Von Rosemarie Noack

Am Morgen des Thanksgiving Day demonstriert New York, New York, wie es mit Träumen verfährt: Es scheut sich nicht, sie wahr zu machen. Durch die Straßenschluchten von Manhattan schwebt Superman, ein Gigant von gewaltigen Ausmaßen. So groß ist der Koloß, der mit ausgestreckten Armen dahinschwebt, daß kaum noch Platz zwischen ihm und den Hochhauszeilen zu seiner Rechten und seiner Linken, bleibt. Die volle Länge seines Körpers reicht über mehrere Häuserfronten.

Käferklein wirken dagegen die Menschen, die den mit Helium gefüllten Riesen an Strippen festhalten und ihn im Rhythmus der Marschmusik vorwärtsbewegen. Die überwältigende Größe der Ballonfigur läßt vergessen, daß Superman im Comic als Beschützer der Schwachen und Unterdrückten zu wirken hat. So, wie er hier den Himmel über den Köpfen der Zuschauer verdunkelt, erscheint er weit eher als Symbol amerikanischer Omnipotenz-Phantasien.

Zwei Millionen Kinder und Erwachsene sollen es in jedem Jahr sein, die, um nichts von der traditionellen Thanksgiving Parade des Kaufhauses Macy’s zu verpassen, drei Stunden lang am Broadway ausharren. Ihre Geduld wird belohnt. Denn in dieser greatest show fehlen auch tanzende Christbäume und tanzende Weihnachtsmänner nicht, und zu Superman gesellen sich andere Ballongrößen wie Betty Boop, das auf einem Halbmond sitzende Showgirl, Snuggles the Bear und Snoopy mit der neuen Mütze, die bald alle New Yorker Kinder tragen werden. „Hi, Ronny“, begrüßt während der Live-Übertragung im Fernsehen der Entertainer den aufgeblasenen Ronald McDonald, und dann wendet sich gar Ronald Reagan mit besinnlichen Worten zum Erntedankfest seinen Landsleuten zu.

Der Thanksgiving Day ist der Nation nahezu heilig und in jedem Jahr wieder Anlaß, das große Halleluja auf die amerikanische Familie anzustimmen. Mit diesem Feiertag wird in New York der Weihnachtsrummel freigegeben und die Stadt strahlend herausgeputzt. Während noch die Parade über den Fernsehschirm flimmert, erscheinen die ersten Werbespots mit den neuesten Spielzeug-Hits: sprechende Puppen und immer wieder Computer. Fortan sind die Kaufhäuser von 9 bis 21 Uhr geöffnet, auch an Wochenenden. The world’s biggest toy store macht erst um 24 Uhr dicht.

Ganz gegen die Regel hat der November der Stadt zwischen Hudson und East River bereits einen arktischen Kälteeinbruch gebracht. Eisiger Wind peitscht durch das Schachbrettmuster der Avenues und Streets. Um das 50. Stockwerk eines Hotelturms faucht und heult der Sturm so ungebremst, daß es einem den Schlaf rauben kann.

Die Straßenhändler auf der 5th Avenue, in ihre Schals verkrochen wie in warme Höhlen, haben Mühe, Brezeln und Maronen warm zu halten. In langen weißen Fahnen steigt Dampf aus den Kanaldeckeln. Wer vor der Kälte Zuflucht im Trump Tower sucht, einem der neuen verglasten Prunkbauten im Herzen Manhattans, sieht sich sogleich mit Größenordnungen konfrontiert, die für den Anspruch dieser Stadt stehen, noch immer der Nabel der Welt zu sein. Hier wird ein Illusions-Paradies imaginiert, in dem sich Schein und Sein aufs Verwirrendste mischen.