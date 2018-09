Aktion Saubere Zeitung (SZ)

Am Donnerstag, dem 3. Dezember, erfreute die Süddeutsche Zeitung ihre Leserschaft mit einem „Streiflicht“ zu Oskar Lafontaines deftigen Bemerkungen über Spitzenköche einerseits, „Sesselfurzer“ in deutschen Ministerien andererseits – wobei sich der anonyme Autor den typischen „Streiflicht“-Scherz erlaubte, Oskars anstößiges Wort nur ein einziges Mal voll auszuschreiben, es im weiteren Verlauf des Textes aber mit drei zierlichen Pünktchen züchtig zu bedecken. So kam das „Streiflicht“ vom „Sesselfurzer“ auf den „Sesself... r“. Köstlich, ganz köstlich!

Am nächsten Tag allerdings schon begann der treue SZ-Leser am Humor seines Blattes zu zweifeln – denn da waren sie schon wieder, die ominösen drei Punkte, diesmal in einer Kritik über den Dramatiker (u. a.) Franz-Xaver Kroetz. Wir zitieren die Süddeutsche, wie sie den Kroetz zitiert: „Entweder man hat Charakter, dann setzt man sein Talent für die Unterdrückten ein, oder man hat keinen Charakter, dann ist man das, was ich einen Musenf. ..r nenne.“

Da wir nicht annehmen, daß ausgerechnet der Herr Kroetz mit Pünktchen geredet hat, muß es sich bei diesem Zitat um ein verstümmeltes (oder auch zensiertes) handeln, und da beginnen nun unsere wahrhaft bohrenden Fragen an die SZ-Redaktion: Wieso darf ein Sesselfurzer in Ihrem geschätzten Blatte sein, ein „Musenfurzer“ aber nicht? Oder sollte sich (unausdenkbar!) hinter den drei Punkten im Fall Kroetz ein anderes, noch schlimmeres Wort verbergen? Musenfänger? Musenfinger? Musenfreier? Musenfüller? Musenfilter? Oder was? Will uns (zweite Frage) die Süddeutsche gouvernantenhaft zurückführen in die sauberen fünfziger Jahre, als man gewisse häßliche Vokabeln (zwischen DDR und Vögeln) nur in Anführungszeichen oder mit Pünktchen drucken durfte (und unbekleidete Menschen nur mit schwarzen Balken überm Geschlecht)? Oder will uns (dritte Frage) die SZ mit ihrem bizarren Pünktchen-Krieg listig darauf aufmerksam machen, daß zensierte Schweinereien viel schweinischer aussehen als unzensierte? Oder handelt es sich (vierte und letzte Frage) ganz einfach um die Vorwegnahme des populären Literatur-Rätsels, das die Süddeutsche alljährlich zum Jahresende veranstaltet?

Ja, das muß es sein! Weshalb alle SZ-Leser herzlich gebeten sind, das Wort „Musenf... r“ nach bestem Wissen und Gewissen zu vervollständigen und das (hoffentlich richtige!) Ergebnis unverzüglich einzusenden an: Herrn Dieter Schröder, Süddeutsche Zeitung, Chefredaktion, Sendlinger Straße 80, 8000 München 2. Persönlich!

Bayerischer Staats-Vandalismus

Eine „offizielle Stelle“ – eine Staatsbehörde – behauptet, das von den berühmten Brüdern Hans und Wassili Luckhardt entworfene, 1956 in München errichtete ehemalige Versorgungsamt in der Heßstraße sei baufällig und stehe außerdem bei der Erweiterung der Universität im Wege. Sie verlangt, daß eines der großartigsten Gebäude aus den fünfziger Jahren beseitigt werde. Die Fachhochschule hat die Behauptung inzwischen als falsch entlarvt: Bausubstanz solide, Renovierung preiswert möglich, Universitätserweiterung „unter Einbeziehung des Gebäudes in die geplante Gesamtanlage“ möglich. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Fahrlässigkeit Behörden mit dem architektonischen Erbe umspringen und die Chuzpe haben, ein nicht einmal 30 Jahre altes Bauwerk solch außerordentlicher Qualität für vernichtenswert zu erklären. Inzwischen hat die Architekten-Elite der Bundesrepublik dagegen protestiert.