Das Modell schaute auf sein Porträt und wollte sich nicht wiedererkennen. Alle 130 Topmanager, die Oliver Stones neuesten Film Wall Street am vergangenen Donnerstag, einen Tag vor dem Kinostart, in New York gesehen hatten, mochten so nicht gezeichnet werden. „Die Leute, die heute abend hier sind, machen eine ehrenhafte Arbeit“, insistierte Joseph R. Perella vom Brokerhaus First Boston. Und ein Kollege pflichtete ihm bei: „Es ist das genaue Porträt einer sehr kleinen Minderheit von Wall Street, dieser Verrückten, die weniger als ein Promille ausmachen.“ Wenigstens einer aber, der anonym bleiben wollte, erzählte der New York Times etwas ganz anderes: „Der Film bringt die wahre Motivation ans Licht. Die Leute geben zwar immer vor, daß sie etwas Nobles machen und die amerikanische Industrie mit Kapital versorgen, doch sie wollen nur Geld machen.“

Nach seinem mit vier Oscars ausgezeichneten Vietnamfilm Platoon hat der amerikanische Regisseur Oliver Stone nun einen Streifen über den Dschungel des größten Finanzplatzes der Welt, New Yorks Wall Street, gedreht. Zum erstenmal durfte ein Filmteam während des Handels im Saal der New York Stock Exchange drehen. Beraten haben den Regisseur Profis aus dem Geschäft, darunter Carl C. Icahn, der seine Fähigkeiten als Aktienspekulant und Firmenaufkäufer gerade wieder bei Texaco, dem viertgrößten Ölkonzern der Vereinigten Staaten, ausprobiert. „Man liest ständig über diese jungen Kerle, die ein, zwei Millionen im Jahr verdienen“, beschrieb Stone in einem Interview seine Motivation. „Das demoralisiert diejenigen, die nur 40 000 im Jahr haben. Plötzlich braucht jeder einen Porsche oder ein schnelles Boot. Und das treibt Amerika mehr und mehr zu Habgieraktionen an.“

Der Film erzählt die Geschichte des jungen Aktienhändlers Budd Fox, der in einem Brokerhaus angestellt ist und vom großen Geld träumt. Doch die Börsengeschäfte laufen nicht gut, und Budd muß sich das nötige Geld bei einem Kollegen und bei seinem Vater zusammenpumpen, der Mechaniker bei einer Fluggesellschaft ist. „Du könntest Rechtsanwalt sein oder Ingenieur bei uns“, hält der ihm vor, als der Sohn wieder einmal um hundert Dollar bittet. Doch davon will Budd nichts wissen, er träumt von einem anderen Leben in der High-Society Manhattans. Sein Vorbild ist Gordon Gekko, ein steinreicher Börsenspekulant, der Firmen billig aufkauft und sie, in Teile zerlegt, mit hohem Gewinn wieder verscherbelt.

Eines Tages gelingt es Fox, an Gekko heranzukommen und mit einer Insiderinformation über die Fluggesellschaft seines Vaters zum Kauf von Aktien dieser Firma zu bewegen. Das Geschäft mißlingt zwar, doch der große Gekko findet Gefallen an dem geldgierigen Jungen, er lehrt ihn die Regeln des Gewerbes. Die erste lautet: Keine Gefühle. „Ohne Gefühle hast du zwar weniger“, spottet Gekko, „doch du kämpfst. Wenn du einen Freund brauchst, schaff’ dir einen Hund an.“ Als die beiden in Gekkos Luxusauto durch New York fahren, zeigt der seinem jungen „Freund“ zwei Männer, die an einer Fußgängerampel stehen: einen Mittelklassebürger und einen Stadtstreicher, der in einem Abfallkorb wühlt. „Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden?“ fragt Gekko und antwortet gleich selber: „Es kommt nicht darauf an, daß du vierzigtausend im Jahr hast und erster Klasse fliegen kannst, du mußt dein eigenes Flugzeug haben.“ Und ein anderesmal sagt er zu Fox: „Ich schaffe nichts, ich besitze.“

Fox läßt sich damit ziemlich schnell überreden, dem Börsenspekulanten Insiderinformationen zu besorgen, dafür bekommt er seinen Teil vom Geldsegen. Er kann sich endlich leisten, wovon er immer geträumt hat, teure Anzüge und Restaurants, ein Luxusappartement und eine Luxusfrau, Hier zeigt der Film bestimmt auch einiges aus der Finanzwelt an der Wall Street, wo gerade im vergangenen Jahr einige Insiderskandale aufgedeckt wurden. Ein Mann wie Ivan Boesky, der Millionen mit der Spekulation bei Firmenübernahmen verdiente, hatte gute Drähte zu verschiedenen Aktienhändlern und Brokerhäusern und bekam von ihnen gesetzeswidrig profitable Informationen.

Michael Douglas hat sich auf seine Rolle als Gekko denn auch vorbereitet, indem er die Geschäfte und Persönlichkeiten, Profile von Boesky und anderen studiert hat. Und Douglas, in Deutschland bislang nur bekannt als smarter Junge in zweitklassigen Filmen oder Fernsehserien, spielt diese Rolle ganz ausgezeichnet. Seinen größten Auftritt hat er ungefähr zur Hälfte des Films. Da nimmt er auf einer Aktionärsversammlung einer Papierfirma, die er aufgekauft hat, das Mikrophon, nachdem er von der Geschäftsführung hart als Geier attackiert worden ist, der das Unternehmen auseinandernehmen, und seinen Profit dabei machen wolle. „Amerika ist eine zweitrangige Macht geworden“, erzählt er den Aktionären. „Habgier ist das einzige, was uns geblieben ist. Doch Habgier hat Amerika auch groß gemacht. Sie ist normal. Sie ist gesund und hält das System in Schwung.“ Die Rede, hat Stone einmal erzählt, sei einem wirklichen Auftritt von Boesky nachempfunden.

Doch die skandalösen Insidergeschäfte, die im vergangenen Jahr in New York aufgedeckt wurden, haben den Regisseur nicht zu dem Film animiert. Vielmehr waren es persönliche Erlebnisse. Sein Vater, der vor zwei Jahren gestorben ist, dem er den Film gewidmet hat, war Aktienhändler an der Wall Street. Geld sei das Kriterium in der Familie gewesen, nach dem alles bewertet worden sei. Zwischen dem Vater und ihm habe es einen ständigen Kampf gegeben. Zum Film zu gehen, habe der ihm schließlich gesagt, sei verrückt: „Du wirst dort keinen Pfennig verdienen.“