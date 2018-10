Bei einem irakischen Raketenangriff auf einen iranischen Tanker sind vermutlich 22 Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das 218 000-Tonnen-Schiff war am Wochenende 120 Kilometer vor dem persischen Hafen Busher von mehreren Exocet-Raketen getroffen worden.

Bombenanschlag in Saragossa. Elf Menschen, darunter vier Kinder, starben am vergangenen Freitag, als eine Autobombe der baskischen Untergrundorganisation Eta detonierte. Der Anschlag galt der Guardia Civil. Zehntausende von Bürgern gedachten auf einem Schweigemarsch der Opfer.

Amnestie in der DDR. Bis zum vergangenen Wochenende wurden über 24 000 Häftlinge in der DDR aus dem Strafvollzug entlassen; rund 2800 Verurteilte müssen die gegen sie verhängten Freiheitsstrafen nicht mehr antreten.

Rosi Fröhlich, bedeutende sozialistische Politikerin, starb am vergangenen Wochenende in Frankfurt im Alter von 99 Jahren. Von 1921 bis 1925 saß sie als Abgeordnete der KPD im Preußischen Landtag, 1933 emigrierte sie. 1951, nach ihrer Rückkehr aus Amerika, schloß sich Rosi Fröhlich der SPD an.

Gregorio Honasan wurde am vergangenen Mittwoch von fünfzig Soldaten gefangengenommen. Der philippinische Oberst, der am 28. August gegen die Regierung von Präsidentin Corazon Aquino putschen wollte, leistete keinen Widerstand. Honasan und seine Getreuen zählten zu den gefährlichsten Gegnern der Regierung Aquino.

Anti-israelische Unruhen. Im Westjordanland und im Gazastreifen kam es zu gewalttätigen Protesten der palästinensischen Bevölkerung gegen die israelischen Besatzer. PLO-Chef Arafat sprach von 22 getöteten Palästinensern während der schwersten Krawalle seit 1967. Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen beriet in Dringlichkeitssitzungen die aktuelle Lage.