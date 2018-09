Telephonieren im Auto ist kein Luxus mehr, der wenigen Topmanagern und Politgrößen vorbehalten ist. Und was jedem Provinzpolitiker recht ist, ist dem Geschäftsmann billig. Er muß unterwegs erreichbar sein und will auch im Auto telephonieren können. Nachdem die Bundespost dafür die Voraussetzungen verbessert hat, hält das Telephon jetzt zunehmend Einzug in die Mietwagen, und die Autoverleiher überbieten sich gegenseitig mit den Offerten.

Schon mehr als 1500 Mietwagen müssen nach den Angaben der großen Verleiher auf Deutschlands Straßen erreichbar sein. Der zusätzliche Service verursacht im Regelfall keine Extrakosten. Lediglich die Gebühren für die Telephoneinheiten, die zwischen 50 und 80 Pfennig liegen, müssen bezahlt werden.

Bei mobilen Apparaten von Interrent, die in einem Koffer in der Größe einer Aktentasche Platz finden und daher auch in Autos der niedrigeren Kategorien verfügbar sind, wird eine Mindestabnahme von 100 Einheiten (70 Mark) verlangt. Ansonsten sind bei den Autovermietern die Telephone in Wagen der oberen Klasse eingebaut, die ab etwa 200 Mark pro Tag einschließlich der Kilometer zu haben sind.

Über große Autoparks mit Telephonen verfügen nach eigenen Angaben Hertz (nahezu 400), Sixt/Budget (über 400), Interrent mit mehr als 400 Telephonen, wobei rund 40 Prozent als mobile Fernsprecher nicht nur in Autos, sondern auch in Motorhomes eingesetzt werden können. Autohansa will in Kürze mit etwa 250 Telephon-Autos und Europcar mit 80 Fahrzeugen mit Fernsprecheinrichtungen aufwarten können. Avis erprobt derzeit mobile Geräte, die bei entsprechender Eignung für die Mietwagen bereitstehen sollen.

Bis dahin sind nur 40 Avis-Luxuslimousinen mit einem Autotelephon ausgestattet. So etwa ein Jaguar, für den eine Tagespauschale von 684 Mark berechnet wird. Dafür ist die Gesprächseinheit im Vergleich zu den anderen Autovermietern besonders günstig. Sie kostet nur 50 Pfennig einschließlich Mehrwertsteuer. Klaus J. Scheidler