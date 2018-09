Inhalt Seite 1 — Bangemanns schmutzige Tricks Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz-Günter Kemmer

Begeisterung hat das Ergebnis der Bonner Kohlerunde im deutschen Steinkohlenbergbau nicht gerade ausgelöst. Wie auch – der Abbau von weiteren Arbeitsplätzen, der zur Anpassung der Förderung an den Absatz notwendig ist, wurde schließlich festgeschrieben. Aber das große Zähneklappern findet auch nicht statt, weil alle realistischen Forderungen der Zechengesellschaften und der IG Bergbau erfüllt worden sind.

So werden Bund und Kohleländer auch weiterhin den Einsatz deutscher Kokskohle in der Stahlindustrie subventionieren, so wird das Mengengerüst des Jahrhundertvertrages mit der Elektrizitätswirtschaft scheinbar nicht angetastet. Und sogar der Export deutscher Kokskohle in andere Länder der Europäischen Gemeinschaft wird weiterhin vom deutschen Steuerzahler subventioniert, obwohl das mit Versorgungssicherheit nun wirklich nichts zu tun hat. Entgegen allem Säbelgerassel im Bundeswirtschaftsministerium gibt es hier aus sozial- und regionalpolitischen Gründen keinen Bruch – die Ausfuhr soll zwar Jahr für Jahr zurückgefahren, die Subventionierung aber erst in den frühen neunziger Jahren eingestellt werden.

Begeisterung kommt allerdings auch deshalb nicht auf, weil beim Jahrhundertvertrag eine Zeitbombe tickt. Zwar hat in Bonn niemand gesagt, daß bis 1995 nicht Jahr für Jahr reichlich vierzig Millionen Tonnen und damit weit mehr als die Hälfte der jetzt angepeilten Förderung in den Kraftwerken verbrannt werden sollen, die Finanzierung dieses Systems ist jedoch brüchig geworden. Wenn bisher unstrittig war, daß die Versorgungsunternehmen für den Einsatz teurer deutscher Steinkohle entschädigt werden müssen, kommen daran jetzt Zweifel auf.

Die Höhe der Subventionen für die Kohleverstromung ergibt sich bisher aus der Differenz des Preises für deutsche Kraftwerkskohle einerseits und der Preise für schweres Heizöl und Importkohle andererseits. Diese Differenz wird zu einem erheblichen Teil ausgeglichen. Das Geld dafür bringen nicht die Steuerzahler auf, sondern die Stromverbraucher. Eine gemeinhin Kohlepfennig genannte Ausgleichsabgabe auf den Strompreis dient der Finanzierung der Subventionen. Deshalb war in der Vergangenheit die Höhe der Ausgleichsabgabe vom Subventionsbedarf abhängig. Bei sinkendem Ölpreis stieg deshalb die Ausgleichsabgabe, bei steigendem fiel sie.

Obwohl sich seit drei Jahren am Kohlepreis fast nichts geändert hat, ist der Subventionsbedarf bis 1986 sprunghaft gestiegen, weil der Ölpreis verfallen ist. Rein rechnerisch ergibt sich derzeit ein Satz von etwa zehn Prozent für die Ausgleichsabgabe. Aber den mag die Bundesregierung den Versorgungsunternehmen und ihren Kunden wohl nicht zumuten. Bis Mitte 1986 beließ man es – nicht zuletzt mit Blick auf die Bundestagswahlen im März 1987 – bei einem absolut nicht „kostendeckenden“ Satz von 4,5 Prozent, seitdem sind es 7,5 Prozent und damit immer noch zuwenig, um die gesetzlich fixierten Ansprüche der Versorgungsunternehmen zu befriedigen.

Vorübergehend wurde das Problem mit einem beliebten Mittel der Finanzpolitik gelöst – auf Pump nämlich. Die Ausgleichskasse, die das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft in Eschborn verwaltet, erhielt einen von fünfhundert Millionen auf zwei Milliarden Mark erhöhten Kreditrahmen und war damit in der Lage, die Ansprüche der Kohleverstromer trotz unzureichender Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe zu befriedigen.