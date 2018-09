Inhalt Seite 1 — Ohne Zweifel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ob Umweltkatastrophe, ob Parteiaffäre – immer sind hinterher alle "sehr nachdenklich gestimmt"

Anthonis van Dyck hat ihn gemalt: Jacques le Roy. Heute kennt diesen Mann niemand mehr, aber damals, in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, bekleidete er, wie der Ausstellungsführer versichert, viele "wichtige Ämter in den Spanischen Niederlanden". Das Bild selbst macht die Erklärung überflüssig. Die statuarische Haltung, die mächtige Halskrause, der schwere, prachtvolle Pelzrock: Das hier ist ein einflußreicher, ein bedeutender Politiker, ein mächtiger Mann. Doch seltsam: Sein Blick geht zur Seite, die Hände hängen beinahe schlaff über den Stuhllehnen, das Gesicht ist erstarrt und leer. Van Dyck hat sie so oft gemalt, die Mächtigen, die Wichtigen seiner Zeit, in Antwerpen, in Genua, in Paris und London. Er zeigt sie uns häufig in dieser merkwürdigen, beklemmenden Stille, besser: Stummheit, nachdenkend und im Moment des Nachdenkens ermattet, erloschen.

An dieses Bild, an dieses Porträt des Jacques le Roy aus der berühmten Sammlung des Barons Thyssen mußte ich mich seltsamerweise erinnern, als ich das letzte Photo Uwe Barschels sah. Nein, nicht das nichtssagende Wannen-Photo, sondern den Mann auf dem Genfer Flughafen im grau-weißen Regenmantel, wenige Stunden vor seinem Tod. Ein Gesicht ohne Zorn, ohne Angst – nur unendlich leer, leblos, wie erfroren. Es war in jener Woche, als die Politiker aller Lager Nachdenklichkeit bekundeten: Die "Ereignisse in Kiel", die "Vorfälle an der Förde", hätten sie alle sehr, sehr nachdenklich gemacht.

"Nachdenklich werden" – das ist dieses Politiker-Surrogat für Nachdenken. Was hat sie nicht alles schon nachdenklich gemacht! Bitburg und Tschernobyl, das Challenger-Unglück und das Elend in Sahel, die Sandoz-Katastrophe und jetzt der Fall Barschel: Immer war man hinterher "sehr nachdenklich gestimmt".

Dabei zermartern sie sich ja durchaus die Köpfe. Wie, um Himmels willen, am 8. Mai der Schwarz denn das noch schaffen will. Und ob man nicht doch besser die Süssmuth oder gleich den Justus Frantz ... Und vor allem wie man die Bauern... Und wichtiger noch: wie man die FDP ... Und der Kanzler wird in seiner Neujahrsansprache – ganz wie im letzten Jahr und im Jahr davor – von "uns allen" sprechen, daß "wir alle..." und so weiter. Vielleicht in diesem Jahr sogar vor einer Bücherwand.

Ja, so ist das mit der Nachdenklichkeit der Herrschenden, Pardon: der "Verantwortlichen". Denn wo es um die Macht, Pardon: um "die Verantwortung" geht, hört tatsächlich das Denken auf. Da muß "Nachdenklichkeit" das Planen, das Kombinieren, das Paktieren und Koalieren bemänteln.

Nachdenklichkeit – als Maske, um desto ungenierter weitermachen zu können. Das Denken als ein In-Frage-und-in-Zweifel-Stellen, das "Ich bin mir nicht ganz sicher" als Lebens- und Handlungsprinzip taugt für dieses Geschäft nicht. Der Zweifler, also der Philosoph, als Verantwortlicher – undenkbar.