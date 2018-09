Während die übrige westliche Welt über den Mangel an politischer Führung klagt, haben die Briten wenig Grund zu solcher Beschwerde. Margaret Thatcher mag zwar nicht immer in die richtige Richtung führen, aber daß sie die Regierungszügel fest in der Hand hält, bezweifeln nicht einmal ihre Gegner. Der Rekord, den sie jetzt aufstellte, bezeugt die Willensstärke und das Machtbewußtsein der Premierministerin: Am vergangenen Sonntag residierte sie länger ununterbrochen in Downing Street 10 – acht Jahre und 244 Tage – als irgendeiner ihrer Amtsvorgänger in diesem Jahrhundert.

Trotzdem rastet und rostet die Eiserne Lady nicht. Sie will ihre „Revolution“ zu Ende bringen, Großbritanniens Wirtschaft und Sozialsystem grundlegend umgestalten. Unter ihrem harten Kurs werden auch künftig Minderbemittelte und Minderheiten zu leiden haben. Mitgefühl ist die stärkste Seite der Dame nicht.

Dennoch ist die Regierungschefin populärer denn je. Schon wird sie mit Elizabeth I. verglichen. Die Königin aus dem 16. Jahrhundert bestach durch Kriegsglück und Beharrlichkeit, sie ließ aber auch ihre Rivalin Mary hinrichten. Margaret Thatcher hat ihre Rivalen bloß „gefeuert“. Nicht zuletzt deshalb braucht die Rekordhalterin im Amte vorerst keine Konkurrenz zu fürchten. D. B.