Gegen jedwede touristische Erschließung des Dalyan-Gebietes an der türkischen Küste unweit von Rhodos hat sich ein Komitee des Europarates ausgesprochen, in dem die Unterzeichnerstaaten der Berner Konvention zum Schutz von Biotopen vertreten sind. Die Bundesrepublik und die Türkei gehören dazu, verweigerten aber dem Entschluß ihre Zustimmung. Kein Wunder: Die Regierung in Ankara will von einer deutsch-türkischen Gruppe am Dalyan-Strand ein 620-Betten-Luxushotel bauen lassen. Die bundeseigene Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern (DEG) hilft ihr dabei mit 10,7 Millionen Mark, obwohl sie damit gegen die Berner Konvention verstoße, wie das Komitee kritisiert.

Ursprünglich sollte das fragliche Areal mitsamt seinem Hinterland (95 Quadratkilometer) Nationalpark werden. Aber dann wurden Pläne ruchbar, die den Bau von Hotels und Bungalows mit zusammen fast 10 000 Betten sowie die Anlage eines gigantischen Yachthafens vorsehen. Dagegen machten rund 400 Tier- und Naturschutzorganisationen auf der ganzen Welt mobil, von der Aktionsgemeinschaft Artenschutz bis zum World Wildlife Fund (WWF). Sie sehen eine der letzten wichtigen Eiablagestätten für die vom Aussterben bedrohten Meeresschildkröten und ein Reservat für 150 weitere Tierarten der Vernichtung preisgegeben. Die aufgeschreckte DEG ließ ein Gutachten ausarbeiten. Darin wird von der Bebauung abgeraten. Sollte sie jedoch nicht zu vermeiden sein, dürfe nur das eine Hotel errichtet werden, der Rest des Geländes sei zu schützen.

Nun wird, allen Protesten und Bedenken zum Trotz, der Bau vollzogen, „mit Auflagen und Zusagen der türkischen Regierung“, wie Dr. Dietmar Petersen vom DEG-Direktorium versichert. Doch diese Auflagen hält Günther Peter, der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, für nicht realisierbar. Daß um 22 Uhr die Fenster zu verdunkeln seien, Lärm möglichst vermieden und der Strand nicht betreten werden sollte, um die eierlegenden Tiere nicht zu stören, werde bei Touristen auf Unverständnis stoßen. Dies zeige die Situation auf der griechischen Insel Zakynthos, wo trotz ähnlicher Verordnungen die Legestrände größtenteils zerstört worden seien. Ferner werde die DEG-Entscheidung jenen Spekulanten den Weg ebnen, die den übrigen Strand zumauern wollen. Der dann noch übrigbleibende Nationalpark verdiene diesen Titel nicht, weil schon massive Eingriffe in die Landschaft stattgefunden hätten und weitere folgen würden. Dietmar Rothwange