Inhalt Seite 1 — Die neue Hose Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rudolf Gerhardt

Jeans sind ein hervorragendes Beinkleid für Kastraten, hatte kürzlich irgendein Kulturkritiker geschrieben. Und schon deshalb hegte er leise Zweifel, ob sie auch für ihn die richtigen Hosen sein würden, als er den Laden betrat, wo sie in Reih und Glied hingen, so weit das Auge reichte – Uniform der Individualisten, steifleinene Verpackung einer lässigen Lebenshaltung.

Eigentlich hatte er sie auch nicht gewollt, weil er aus seinen fünfzig Jahren das Recht ableitete, solchen Hosen endlich entwachsen zu sein. Aber seine Frau hatte für ihn entschieden, daß Jeans zeitlos seien, nicht nur was die Mode, sondern auch was das Lebensalter ihres Trägers betraf. Gerade das Wort von der Zeitlosigkeit hatte ihn mißtrauisch gestimmt. Denn er witterte dahinter ihre Hoffnung, in Jeans gekleidet werde er auch von seinen fünfzig Jahren etwas „los“ werden.

Wie immer beim Einkaufen hatte sie für ihn alles in die Hand genommen. Sie suchte für ihn erst ein halbes Dutzend Hosen aus, die sich bald auf seinem Arm stapelten, und dann eine Verkäuferin, der sie gerade so viel Anziehungskraft zuschrieb, daß er sich einer gemeinsamen Kaufentscheidung beugen würde. Sie hatte kastanienbraunes Haar und für Männer einen eher nervösen Augenaufschlag übrig behalten, der sich einstellen mag, wenn man ihnen täglich Hosen durch einen Vorhang reichen muß, hinter dem sie sich gerade entblößt haben.

Er macht seine guten Anzughosen so leicht schmutzig, sagte seine Frau zu der Verkäuferin. Er will sie nämlich auch nach dem Büro nicht ausziehen – wo wir doch einen Hund haben. Die Kastanienbraune nickte verständnisvoll über die Hosen hinüber, die er jetzt auf dem angewinkelten Arm etwa in Herzhöhe hielt wie ein guter Oberkellner früher einmal die Serviette. Und es sei immer so schwierig, für ihn das Richtige zu finden. Stimmt denn die Bundweite, fragte die Verkäuferin nüchtern und schob eine Hand mit roten Fingernägeln und Ringen mit bunten Steinen in die schlaff darnieder hängenden Hosen. Ja, sagte seine Frau, ist es nicht großartig, daß er mit seinen fünfzig Jahren noch so eine Figur hat, fast noch nichts von einem Bauch! Wie immer, wenn er zuhörte, wie sie von ihm in der dritten Person sprach, fühlte er sich auf der Stelle um Jahrzehnte jünger werden, wenn auch auf eine für ihn nicht gerade schmeichelhafte Weise. So wie damals, als seine Mutter ihm den unvermeidlichen Matrosenanzug kaufte und einer ganz anderen Verkäuferin gesagt hatte, er kleckere halt beim Essen mit seinem Frühstücksei.

Dann stand er hinter dem Vorhang und kletterte in die erste Hose, die fast knirschend seinem Bein den Weg freigab. Als er mit beiden wieder auf dem Boden stand, ließ sich der Bund nicht schließen: sein Nabel blieb sichtbar und um ihn herum eine Handbreit Bauch, dessen Urlaubsbräune auch längst vergilbt war. Er reichte die Hose aus dem Vorhang heraus. Ich dachte es doch gleich, hörte er die Verkäuferin sagen, und dann seine Frau: nun ja, manchmal fällt eine Hose halt auch kleiner aus, vor allem bei den ausländischen Fabrikaten. Ich werde ihm jetzt vorsichtshalber zwei Nummern größer geben, sagte die Kastanienbraune. Ausgeschlossen, sagte seine Frau, das hat er noch nie gebraucht. Soll ich die anderen Hosen probieren? fragte er schüchtern aus seiner Kabine heraus, während er im Spiegel mißtrauisch seinen jetzt gänzlich freigelegten Bauch betrachtete. Nicht nötig, sagte die Verkäuferin, das hat dann auch keinen Zweck. Wenn Sie meinen, sagte seine Frau, und er hörte durch die Falten des Vorhangs einen leicht feindseligen Unterton.

Nun gab ihm die Kastanienbraune eine neue Hose in die Kabine hinein. Fast war er ein wenig beleidigt darüber, daß sie so gar keine Augen für ihn hatte, als sich der Vorhang einen Spalt breit öffnete. Wissen sie, hörte er seine Frau sagen, ein bißchen Gymnastik am Morgen, das zahlt sich halt auch für einen Mann aus. Wieder beugte er sich jetzt über einen Hosenbund, und dabei überlegte er einen Augenblick, ob es auch Unglück bringe, wenn man nur probeweise mit dem linken Bein voraus am Morgen in eine Hose stieg. Als er deshalb das Standbein wechselte, kam er aus dem Gleichgewicht, stieß den Schuhlöffel klappernd von seinem Haken und suchte schließlich schwankend am Vorhang Halt. Was machst du denn da? fragte seine Frau streng.