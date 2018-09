Von Henning Engeln

Sie fördern gezielt Wachstum und Reifung von Blutzellen, verringern die Größe von Tumoren oder versetzen Zellen des Immunsystems in Alarmbereitschaft: die Immunregulatoren, eine neue Gruppe von körpereigenen Substanzen, die mehr und mehr ins Blickfeld der Mediziner rückt. Diese Botenstoffe und Steuersubstanzen dirigieren das Zusammenspiel eines sehr komplexen Orchesters namens Immunsystem und eröffnen die Möglichkeit, immer gezielter in das Immungeschehen einzugreifen. Manche Fachleute sprechen bereits von einer dritten Generation immunologischer Arzneimittel und sehen neue Wege zur Therapie von Krebs und Aids. Andere Wissenschaftler warnen indes vor übertriebenen Erwartungen, die – wie bei den immunregulierenden Interferonen geschehen – zu Enttäuschungen und trügerischen Hoffnungen bei den Patienten führen müssen.

Vor rund sieben Jahren hatten noch viele gehofft, mit Interferon eine Art Allheilmittel gegen Krebs und Virusinfektionen in die Hände zu bekommen. Doch bald haben sich die Interferone als komplizierte Gruppe von Substanzen mit unterschiedlichen therapeutischen Anwendungen erwiesen. Die Forscher unterscheiden heute zwischen alpha-Interferon, von dem bereits 36 Subtypen bekannt sind, beta- und gamma-Interferon. Die Interferone werden von virusinfizierten Zellen abgegeben und aktivieren die natürlichen Killerzellen des Immunsystems. Diese sind darauf spezialisiert, infizierte Zellen abzutöten; das Aussenden der Interferon-Botschaft führt somit zur Selbstzerstörung der kranken Zellen. Interferone hemmen aber auch die Teilungen anderer Zellen und lösen in ihnen die Synthese von Enzymen aus, die die Virusvermehrung in der Zelle erschweren.

Mittlerweile sehen die Immunologen die Interferone wieder mit einem gewissen Optimismus. So ist alpha-Interferon die erste Substanz aus der Gruppe der Immunregulatoren, für die eine Zulassung am Bundesgesundheitsamt besteht und zwar für die Behandlung der Haarzell-Leukämie, einer seltenen Blutkrebsart, für die es vorher kein wirksames Mittel gab. Bei rund 80 Prozent der Patienten gingen die Krankheitssymptome nach Interferongabe zurück. Daneben stehe die Zulassung von Interferon für die chrönisch-myeloische Leukämie sowie für das Kaposi-Sarkom in Aussicht, erläutert der Immunologe Holger Kirchner vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Das Kaposi-Sarkom ist eine ursprünglich seltene Geschwulst der Haut und des Bindegewebes, das jedoch bei Aids-Kranken häufig auftritt. Auch bei chronischer Hepatitis sowie bei Warzen-(Papilloma-)Viren hätten die Interferone Erfolge gebracht, meint Kirchner.

Nach den Interferonen ist wohl das Interleukin-2 (IL-2) die am besten untersuchte Substanz, an die viele Erwartungen geknüpft werden. Sie ist offenbar in der Lage, die Größe einiger Tumoren zu reduzieren, indem sie Immunzellen aktiviert, welche wiederum Krebszellen angreifen – allerdings beim Menschen erst in Dosen, die toxisch für den Körper sind. Eine Forschergruppe in den USA kombinierte deshalb niedrigere Dosen von IL-2 mit einem Zytostatikum (Zellgift) und konnte in einigen Fällen Tumorverkleinerungen feststellen. Wissenschaftler der amerikanischen Firma Cetus erhoffen sich aufgrund vorklinischer Studien eine krebsvermindernde Wirkung von IL-2 zusammen mit einem weiteren Immunregulator, dem Tumor-Nekrose-Faktor (siehe unten).

Der amerikanische Forscher S. Rosenberg entnahm Krebspatienten Blutzellen, die dann außerhalb des Körpers mit IL-2 „scharfgemacht“ und anschließend in den Körper zurückgebracht wurden, wobei zusätzlich IL-2 verabreicht wurde. Bei einigen Patienten ließen sich damit Tumoren reduzieren, allerdings unter sehr schweren Nebenwirkungen. Holger Kirchner sieht in dem Verfahren denn auch eine „unzumutbare Belastung, die den Patienten wenig oder nichts gebracht hat“ und erwartet eine therapeutische Anwendung des IL-2“ erst in „vielen, vielen Jahren“.

Auch sogenannte Kolonie-stimulierende Faktoren (engl. colony stimulating factors: CSF) befinden sich bereits in der klinischen Prüfung, in der Bundesrepublik vor allem durch die Marburger Behringwerke. Es handelt sich um eine ganze Gruppe von Substanzen, die die Bildung und Vermehrung verschiedener weißer Blutkörperchen anregt. Therapeutisch geeignet seien die CSF immer dann, wenn das Blutzellensystem geschädigt ist, erläutert Friedrich Robert Seiler, Leiter der Forschungsabteilung Biochemie/Immunologie der Behringwerke. Also vor allem nach Chemo- oder Strahlentherapie gegen Krebs, aber auch nach chronischen Infektionen sowie bei einigen ererbten Blutzelldefekten oder nach Knochenmarktransplantationen. Möglicherweise lindern sie auch den durch Aids hervorgerufenen Immundefekt. Denn die CSF werden vor allem von den T-Zellen produziert, einer bestimmten Sorte von Lymphozyten, die in der Abwehr eine zentrale Rolle spielen, jedoch vom Aids-Virus befallen und lahmgelegt werden.