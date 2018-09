Very Important Persons leiden nicht selten unter Horrorvisionen, wenn sie außer Haus logieren. Deshalb geben sich die Hoteliers Mühe, den gestiegenen Sicherheitsbedürfnissen von Showstars oder Industriemagnaten gerecht zu werden. Sie reservieren ganze Etagen oder besorgen, falls nötig, auch Bodyguards.

Ein Maximum an Schutz wird in Suiten der Sicherheitsstufe eins geboten. Billig sind die allerdings nicht: 3500 Mark pro Nacht muß locker machen, wer die brandneue Präsidentensuite im Friedensflügel des „Frankfurter Hofs“ beziehen will. Dafür kommt er in den zweifelhaften Genuß von sichtbar aufgehängten Videokameras im Flur und eines feuersicheren Raums. 2000 Mark muß berappen, wer die kleinere, aber kaum weniger feine Suite 2000 im „Intercontinental“ Frankfurt buchen will, die ebenfalls der Sicherheitsstufe eins gerecht wird. Zu dieser im 20. Stockwerk gelegenen Suite gehören unter anderem die obligatorischen zwei Schlafzimmer (eins davon ist für die Bodyguards) und Fenster aus kugelsicherem Glas. Da bei deren Massivität weder die Gefahr besteht, daß sie ein Schuß von außen durchlöchert noch daß sie unter dem Gewicht einer im Zimmer stürzenden Person splittern, hat man sie in schwindelnder Höhe als tiefgestellte Pilotfenster konzipiert, damit dem Gast wenigstens beim Blick in die Tiefe noch etwas Nervenkitzel bleibt.

Längst geben freilich allerlei Sicherheitsvorkehrungen – seien es Spione in den Türen, Ketten vor den Schlössern und deutliche Hinweise von der Hoteldirektion – auch dem „normalen“ Hotelgast das Gefühl von Unsicherheit. Muß er tatsächlich Angst haben? Mord oder Totschlag, etwa nach dem gruseligen Muster von Hitchcocks „Psycho“-Metzelei im Motelbad, sind in deutschen Hotels laut Statistik des Bundeskriminalamtes nicht nachzuweisen. Keiner weiß jedoch, wie groß die Dunkelziffer bei sexuellen Belästigungen ist. Schlimmstes verhindern die Hotels durch beleuchtete Parkplätze, Kontrollrundgänge und Spione in den Zimmertüren. Dennoch bleiben Unsicherheitsfaktoren, denn Schlupflöcher für dunkle Elemente gibt es genug. Das sind durchaus nicht nur die Seiteneingänge oder Treppenhäuser. Der Profi kommt im Nadelstreifenanzug durch die Lobby und nimmt geradewegs den Lift.

Ein relativ heißes Pflaster sind Hotels in turbulenten Metropolen. Wo St. Pauli nah ist oder die Frankfurter Unterwelt um die Ecke, mischen sich unter die „illustren Gäste leider auch oft sehr freche Diebe“, so ein Berliner Hotelmanager. Das Delikt Diebstahl ist denn auch aktenkundig. 1986 registrierte das Bundeskriminalamt 59 735 Fälle von Einbrüchen in deutschen Hotels – 3,6 Prozent weniger jedoch als im Vorjahr.

Hoteldiebe werden von Kriminalexperten in Zimmereinbrecher und Foyer-Täter unterteilt, letztere wiederum in pickpockets, Taschendiebe, und bag boasters, gut angezogene Gepäckdiebe. Während Foyer-Täter immer wieder durch die Maschen der elektronischen oder menschlichen Überwachung schlüpfen, konnten offenbar die Zimmereinbrüche weltweit durch die Installation neuartiger Sicherheitssysteme entscheidend eingedämmt werden. Große Hotels in Metropolen wie London konnten, laut dem Magazin Business Traveller, ihre Kriminalitätsrate in den vergangenen Jahren bis zu 80 Prozent reduzieren. Ein beachtliches Ergebnis, wenn man bedenkt, daß dort zuvor ein Raubüberfall pro Woche die Regel war.

Das neueste unter den neuen Sicherheitssystemen, insbesondere bei den Zimmern, sind längst nicht mehr etwa die Lochkarten, wie sie zum Beispiel das „Sheraton“ pro Gast immer wieder neu ausgibt, sondern Magnetstreifenkarten, die nach dem System der Geldautomatenkarte Türen öffnen und mit den ganz persönlichen Daten des einzelnen Gastes gespeist werden. „Marriott“ will mit diesem Schlüssel arbeiten, der „Bayerische Hof“ in München stellte auf dieses System ebenso um wie das „Kempinski“. in Berlin. Vorteil für die Zukunft: Mit dieser Karte soll später auch der Zahlungsverkehr schneller abgewickelt werden können.

Solche Schlüsselsysteme sind freilich teuer. Leisten können sich so etwas in der Regel nur die Giganten unter den Hotels. 130 Dollar kostet allein das Schloß einer Tür., Angeblich sind diese Systeme dann aber so sicher, daß schon die Tür ausbauen muß, wer ohne Schlüssel in das Zimmer will. Gewitzte Diebe fanden freilich auch hier schon einen Ausweg: Sie freunden sich in der Hotelbar mit dem Opfer an, träufeln hinter seinem Rücken Betäubungsmittel ins Glas, entwenden den Schlüssel und rauben das Zimmer aus. Oder: Sie ziehen in der Sauna leichtsinnigen Gästen den Schlüssel aus der Bademanteltasche. Schlecht dran ist dann, wer seine Wertsachen nicht im Hotelsafe abgegeben hat, denn Zimmersafes sind von Profis schnell geknackt.