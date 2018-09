Inhalt Seite 1 — Rendezvous mit der Geschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christoph Bertram

An großen Worten wird es nicht mangeln. Im Pariser Elysée-Palast feiern in dieser Woche Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl den fünfundzwanzigsten Geburtstag des "Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit", dort wo Staatspräsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer, die beiden Giganten der europäischen Nachkriegsgeschichte, ihn einst unterzeichneten.

Damals brauchten beide das Abkommen. Auch heute beteuern Bonn und Paris, der Vertrag sei das Kernstück ihrer Politik. "Weitermachen, weitergehen", hat Mitterrand als Devise ausgegeben. So eilig hat es Bonn in den letzten Jahren nicht immer gehabt. Zumal in den letzten Jahren ist der Anstoß für Europa nur selten von dort gekommen. Aber es könnte sein, daß wir den Franzosen noch einmal dankbar dafür sein werden, daß sie uns mit gallischer Ungeduld, auch gelegentlich mit gallischer Starrköpfigkeit nicht haben zur Ruhe kommen lassen.

Verständlich ist die Bonner Behäbigkeit schon. Denn es geht uns ja gut. Westdeutschland ist im vergangenen Vierteljahrhundert zur wirtschaftlichen Supermacht herangewachsen. Die Welt ist unser Markt, nicht nur Europa, und die D-Mark ist zur internationalen Führungswährung aufgestiegen. Das Atlantische Bündnis wahrt nach wie vor unsere Sicherheit, und nach Osten bieten sich heute Möglichkeiten zu Dialog und Zusammenarbeit, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schienen.

Frankreich hat es dagegen schwer. Das stolze Land hat die Grenzen seiner Macht erfahren. Seine Wirtschaftskraft hinkt schon längst den politischen Ansprüchen hinterher, seine Militärmacht schrumpft. Heute wissen die Franzosen, daß sie in ihrer Wirtschaft auf die Bundesrepublik und in ihrer Sicherheit auf die Vereinigten Staaten angewiesen sind. Der Begriff des déclin, des Niedergangs, geistert durch die Debatten der Pariser Salons. Frankreich fühlt sich, im Gegensatz zum selbstzufriedenen westdeutschen Nachbarn, in seiner Haut nicht recht wohl.

Gerade davon haben aber Europa und die Bundesrepublik ihren Nutzen. Denn anders als in der Vergangenheit sucht Paris die Lösung seiner Probleme heute nicht im nationalen Sicheinigeln, sondern will am gemeinsamen Haus Westeuropa mitbauen.

In der Sicherheitspolitik verdanken wir es den Franzosen, wenn eine verstärkte europäische Mitbestimmung im westlichen Bündnis weiterhin auf der Tagesordnung steht. François Mitterrand zumal hat dafür eine ganze Herde heiliger Kühe geopfert. Die alte Sanktuariumsdoktrin, nach der Frankreich in einem europäischen Konflikt abseits stehen könne, ist zur Binsen-Unwahrheit geworden. Präsident und Premierminister sprechen heute aus, was schon seit über dreißig Jahren im Brüsseler Vertrag verbrieft ist, aber lange Jahre in Paris verschwiegen wurde: daß "sich Frankreich sofort und restlos engagieren würde, falls die Bundesrepublik das Opfer einer Aggression wäre".