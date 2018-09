Inhalt Seite 1 — Zum Atommüll kommt der Sprachschrott Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man kann doch wirklich das Parlament nicht so verarschen!" empörte sich der Abgeordnete Alfred Mechtersheimer nach einem langen Frage- und Antwortspiel im Wasserwerk. Es hatte von der Entscheidung der Oberfinanzdirektion Kiel gehandelt, das Ermittlungsverfahren gegen die Howaldtswerke und das Ingenieurkontor Lübeck wegen des illegalen Exports von U-Boot-Blaupausen nach Südafrika einzustellen.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium, Friedrich Voss, wollte zur Sache weiter nichts sagen; er war ja so froh über den halben "Freispruch" aus Kiel, diese kühne juristische Konstruktion. Denn schließlich: Das Waffenexportgeschäft in der Grauzone hat es unleugbar gegeben. Die Regierungsfraktionen im Parlament wiederum gebärdeten sich wie reine Hilfstruppen der Regierung. Von Aufklärungsinteresse keine Spur.

Das parlamentarische Rollenmißverständnis hat der Abgeordnete Friedrich Bohl (CDU) ganz unverhohlen vorgeführt. Er betätigte sich als Souffleur. Kaum hatte die Abgeordnete Beer (Die Grünen) eine Äußerung von Regierungschef Botha aus Südafrika erwähnt, nun könne man U-Boote bauen, rief er dazwischen: "Das hat er nicht gesagt!"

Als Friedrich Voss eine wohlgefällige Antwort gab, benotete Bohl: "Sehr gut!" Als Vizepräsident Westphal an einen unbeantworteten Aspekt der Frage erinnerte, lieferte Bohl rasch das Stichwort: "Berichtspflicht!" Daraufhin Voss: "Die Kontakte waren im Rahmen der Berichtspflicht..."

Dann wollte die Abgeordnete Hensel (Die Grünen) wissen, ob auf die Finanzdirektion Kiel Druck von Bonn ausgegangen sei, wie es in einer Zeitungsmeldung heißt. Bohl eilig: "Die Meldung ist falsch!" Dazu Voss: "Ich halte das, was Sie hier gerade zitieren, für falsch!" Schließlich wollte der Abgeordnete Gansel (SPD) wissen, was der Geschäftsführer des Ingenieurkontors denn im Bundesfinanzministerium besprochen habe. Wieder war es Bohl, der wußte: "Er hat ‚Grüß Gott‘ gesagt!" Mehr wußte denn auch der Finanz-Staatssekretär nicht.

Entsorgung, Restrisiko, Atompark – man kennt all diese neuen Worte längst, mit denen verniedlicht, verschönt oder vernebelt wird. Ministerpräsident Wallmann und Umweltminister Töpfer haben unseren Sprachschatz in all der Aufregung über Alkem/Nukem jetzt noch erweitert. Im Parlament und vor der Presse sprachen sie wechselweise davon, die Atomfässer, aus denen Proben gezogen werden, seien nach Belgien "verbracht" worden. Und sie hätten dort eigentlich auch "verbleiben" sollen. Ob aber spaltbares Material abgezweigt und exportiert worden sei, darüber seien ihnen keine Informationen "zugewachsen". Unsere transnukleare Sprache wird immer umfassender und perfekter. Zum Atommüll kommt auch noch der Sprachschrott.

Aber darf ich feststellen: Das alles darf nicht verharmlost werden. Deshalb haben wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt so entschlossen und so schnell wie möglich gehandelt (und auf die neuen Wortschöpfungen hingewiesen). Da wir nichts zu verheimlichen haben und nichts verheimlichen wollen, möchten wir auch noch eine weitere Sprachkreation erwähnen. Ihr Autor: Forschungsminister Heinz Riesenhuber. Er meinte, Kernenergie erfordere ein Höchstmaß an "verantwortbarer Sicherheit". Bis zur Stunde sind uns leider keine Informationen darüber zugewachsen, wie sich die verantwortbare Sicherheit von der unverantwortbaren unterscheidet oder ob es vielleicht auch eine verantwortbare Unsicherheit gibt, Riesenhuber aber das Restrisiko nicht eingehen wollte, das in dieser Formulierung steckt. So, jetzt haben wir die Öffentlichkeit zum frühesten Zeitpunkt ohne Wenn und Aber orientiert. Das bleibt (auch in der Bonner Bühne) unsere Politik. Wir werden uns in Zukunft genauso verhalten, wie wir uns jetzt verhalten haben.