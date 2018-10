Zu guter Letzt haben sich die britischen Liberalen doch ins Unabänderliche gefügt und für eine Zukunft in der neuen Partei der „Sozialen und Liberalen Demokraten“ gestimmt.

Eine überzeugende politische Alternative zu der Fusion mit den Sozialdemokraten gab es für die Liberalen ohnehin nicht mehr. Ein Nein auf dem Sonderparteitag im nordenglischen Seebad Blackpool hätte die Partei der großen Tradition und wenigen Parlamentssitze auf lange Zeit zur politischen Bedeutungslosigkeit verurteilt. Aber schließlich hatten sich die Liberalen sieben Jahre lang zusammen mit den Sozialdemokraten im Wahlbündnis der „Allianz“ nach Kräften darum bemüht, das britische Zwei-Parteien-System aufzubrechen und nach fünfzig Jahren Opposition wieder ein ernstzunehmender politischer Faktor zu werden.

Jetzt ist es an den Sozialdemokraten, am kommenden Wochenende dem liberalen Beispiel zu folgen und damit den Pakt endgültig zu besiegeln. Tun sie es, womit zu rechnen ist, würde ein Schlußstrich unter ein höchst absurdes Kapitel gezogen. Die sozial-liberalen Fusionsverhandlungen waren zuletzt zur Farce geraten; mit Tränenausbrüchen, abgesagten Pressekonferenzen, offener Rebellion der Parteibasis und dramatischen Kurswechseln der Parteiführer.

Liberalenchef David Steel, in Sorge um die Zustimmung der Sozialdemokraten, träumte schon davon, die Führung der neuen Partei zu übernehmen. Er übersah dabei ganz, daß er seiner Basis einfach zuviel zumutete. Im Grundsatzprogramm, an das er und sein sozialdemokratischer Partner Robert Maclennan letzte Hand angelegt hatten, standen Dinge, wie sie selbst ein David Owen so unverblümt nicht formuliert hätte: Ein vorbehaltloses Ja zur nuklearen Aufrüstung Großbritanniens durch die neuen Tridentraketen Anfang der neunziger Jahre; ein Bekenntnis zu einer Steuer- und Antisubventionspolitik, die an Klarheit und Logik zwar nichts zu wünschen übrig ließ (Abschaffung der Steuervorteile für Hausbesitzer zum Beispiel), die aber kaum ein Wähler verzeihen würde.

Der Sturm brach los. Das Dokument mußte umgeschrieben werden und liegt jetzt auf der bewährten Linie ausgewogener, leicht schwammig formulierter Kompromisse, wie sie Liberale und Sozialdemokraten im Lauf ihrer Allianzjahre immer wieder zustande gebracht haben. David Owen aber, dessen Schatten auf seinem redlichen, aber ungeschickt unpolitischen Nachfolger Maclennan allzu schwer lastet, war so oder so nicht zurückzugewinnen. Er wird mit einer sozialdemokratischen Rumpfpartei seinen eigenen Weg gehen.

Jürgen Krönig (London)